Berki Mazsi kislánya először adott interjút – mindenkit levett a lábáról

Berki Mazsi szerint a legfontosabb számára az, hogy lánya boldog, magabiztos és életrevaló legyen. Az édesanya elárulta, Emma nagyon szeret közösségbe járni, és minden reggel örömmel indul az óvodába - írja a Bors.

Berki Mazsi büszke arra, milyen talpraesett Emma

A négyéves Emma saját szavaival is mesélt az óvodai élményeiről, és arról, milyen játékokat szeret játszani a barátaival. A kislány röviden, de annál lelkesebben válaszolt arra a kérdésre, milyen oviba járni:

Jó.

Emma az egyik kedvenc közös játékukat is felidézte:

Noával a múltkor azt csináltuk, hogy az egyik házban volt konyha, és arra löktünk homokot és Noa megcsinálta nekem a sarat a konyhába, és én meg raktam oda még több homokot.

Mazsi szerint különösen nagy megnyugvást jelent számára, hogy lánya boldogan megy az intézménybe, ahol szeretetteljes közeg és összetartó közösség várja a gyerekeket. Az édesanya arról is beszélt, hogy az óvoda pedagógusai és nevelési módszerei miatt is nagyon elégedettek az intézménnyel.

Berki Mazsi kislánya lovagolni és úszni is tanul

Emma már egészen kicsi korában megismerkedett a lovaglással, amely azóta is az egyik kedvenc elfoglaltsága. Berki Mazsi elmondta, hogy lánya több mint két éve rendszeresen jár lovagolni, és már ügetni is tud a pónilován.

Az úszásoktatást szintén fontosnak tartja az édesanya, mivel a család sok időt tölt víz közelében. Mazsi reméli, hogy Emma a nyár folyamán magabiztosan megtanul majd úszni.