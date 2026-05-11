Drámai részleteket árult el állapotáról Bihal Roland

Bihal Roland hosszú ideje komoly egészségügyi problémákkal küzd, miközben a külvilág előtt próbálta fenntartani a látszatot. A Megasztár egykori énekese most őszintén beszélt arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül, és hogyan jutottak el végül egy lehetséges diagnózisig – írja a Bors.

Milyen betegséggel küzd Bihal Roland?

Bihal Roland elárulta, hogy az elmúlt években teljesen kimerítette magát. Miközben zenélt, szinkronizált és informatikusként is dolgozott, egyre rosszabb állapotba került, de sokáig próbálta titkolni, mennyire szenved.

Az énekes szerint voltak időszakok, amikor otthon teljesen összeomlott lelkileg, miközben a közönség előtt igyekezett mosolyogni és helytállni. A Megasztár énekese súlyos betegséggel küzdött, állapota annyira aggasztóvá vált, hogy számos vizsgálaton esett át, MRI-re járt, gerinccsapolása is volt, az orvosok pedig több súlyos kórt is felvetettek.

Elmondása szerint először szklerózis multiplexre gyanakodtak, de olyan véleményt is kapott, hogy az állapota idővel tovább romolhat. Ez az időszak teljesen megviselte őt és a családját is.

A hosszú vizsgálatok után végül a fibromyalgia került szóba lehetséges diagnózisként. Ez egy krónikus idegrendszeri eredetű betegség, amely erős izomfájdalommal, állandó fáradtsággal, alvászavarokkal és koncentrációs problémákkal járhat. Bihal Roland arról is beszélt, hogy Lady Gaga is ezzel a betegséggel küzdött. Az énekes szerint a folyamatos stressz és a lelki terhek is nagy szerepet játszhattak abban, hogy ennyire felerősödtek a tünetei. Emiatt végül kénytelen volt visszavenni a tempóból, egyik munkáját is otthagyta, hogy a gyógyulásra koncentrálhasson.

Bihal Roland ma már tudatosabban figyel a testi és lelki egészségére, terápiára jár, és bízik benne, hogy hamarosan újra teljes erővel térhet vissza a színpadra.