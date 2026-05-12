Csúnya botrány robbant ki Bódi Bence menyasszonya körül, átveréssel vádolják – videó

Bódi Bence menyasszonya ismét a figyelem középpontjába került, miután egy TikTok-videóban arról beszélt, hogy a közösségi médiában nem mindig a valóság látható. Az influenszer bőrhibáit is megmutatta követőinek, a videó azonban nem várt reakciókat váltott ki az interneten. Többen ugyanis azt feltételezik, hogy a felvétel mégsem teljesen őszinte – írja a Bors.

Bódi Bence menyasszonya botrányba keveredett videója miatt

Varga Rebeka egy közeli felvételen mutatta meg az arcát követőinek, miközben arról beszélt, hogy neki is vannak bőrhibái, és szerinte a social mediában látott tartalmak nem mindig tükrözik a valóságot. A videó célja az elfogadás és a természetesség hangsúlyozása volt, a kommentelők egy része azonban gyorsan kritizálni kezdte a látottakat.

A Redditen több felhasználó is azt írta, hogy szerintük a videó nem mutatja meg hitelesen a valós állapotot.

Volt, aki azt kifogásolta, hogy az influenszer erős sminket viselhetett a felvételen, mások pedig filterek használatára gyanakodtak. Egy kommentelő úgy fogalmazott, hogy „nem látjuk a bőrét”, míg egy másik szerint „filterrel és alapozóval” bárkinek hasonló lenne az eredmény. Varga Rebeka az elmúlt időszakban egy örömteli eseményről is beszámolt követőinek. Nemrég jelentette be, hogy hosszú keresés után megvásárolta első lakását, amelyet két külön ingatlanra szeretne osztani.