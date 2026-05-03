Bódi Margó lerántotta a leplet, ezt tenné, ha menye és fia összevesznének

Bódi Margó nyíltan beszélt családi életéről, és azt is elárulta, hogyan kezelné, ha konfliktus alakulna ki fia és menye között – írja a Bors.

Bódi Margó és férje, Bódi Guszti

Az énekesnő szerint egy ilyen helyzetben egyértelműen a menye mellé állna, még akkor is, ha nem mindenben lenne igaza.

Természetesen, még ha nem is lenne egy kicsit igaza a Ginának, akkor is mellé állnék, mert most miért mennék ellene? Hát lány, nő, hibázhat ő is, csinálhat olyan dolgokat, amik nem megfelelőek

– mondta Bódi Margó.

Az énekesnő anyósként felelősséget érez a családjába bekerült menyéért. Szerinte fontos, hogy támogassa őt, hiszen egy új közegbe érkezett, ahol szüksége van a segítségre és az elfogadásra.

Saját múltja is befolyásolja Bódi Margó döntését

A döntésében nagy szerepet játszanak saját tapasztalatai is. Bódi Margó felidézte, hogy nagyon fiatalon, tinédzserként került férje családjába, ami kezdetben félelemmel töltötte el. Attól tartott, hogy nem fogják elfogadni, ám végül pozitív élmény érte: anyósa szeretettel fogadta, sőt, különösen támogatta őt. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat.