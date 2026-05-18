Mély fájdalmáról beszélt a népszerű sztár-DJ – élete egyik legfontosabb emberét veszítette el

Cooky közösségi oldalán jelentette be, hogy 89 éves korában meghalt az édesanyja. A Franciaországból származó, Magyarországon ismert DJ és műsorvezető a Borsnak beszélt a veszteségről és a család nehéz időszakáról.

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Gyászol Cooky: meghalt imádott édesanyja

Cooky úgy fogalmazott: édesanyja egy fantasztikus ember és tökéletes anya volt, akit nagyon sokan szerettek Franciaországban. Azt mondta, mindig mosolygós, jóindulatú emberként emlékeznek rá, és hálás a közösen átélt gyerekkorért, mert szoros anya-fia kapcsolat volt közöttük.

A DJ arról is beszélt, hogy két kisfiának már elmondták a szomorú hírt. Elárulta: próbálják úgy kezelni a helyzetet, hogy a gyerekeket ne érje túl nagy trauma. A család jövő héten Franciaországba utazik a temetésre, de a gyerekeket nem viszik be a szertartásra.

Cooky a Borsnak azt is elmondta, hogy édesanyja fizikailag nem szenvedett utolsó napjaiban, mentálisan azonban már legyengült. Hozzátette: a nagymama az utolsó időszakban is folyamatosan érdeklődött az unokái iránt.

