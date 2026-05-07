Kiderült, mikor áll utoljára színpadra Csuja Imre

Csuja Imre Jászai Mari-díjas színművész hamarosan búcsút vesz a színpadtól. Az Örkény Színház közlése szerint júniusban lép fel utoljára. A döntés korábban körvonalazódott, most vált véglegessé – írja a Bors.

Csuja Imre nyugdíjba vonul: nem áll többé színpadra a közönség kedvence

Az Örkény Színház közlése szerint Csuja Imre utolsó fellépése június 3-án lesz a Kertész utcai Shaxpeare-mosó című előadásban. A társulat már tavaly jelezte, hogy az új évadtól nem vállal új szerepeket, így a 65 éves színművész hosszú pályafutás után búcsúzik a színpadtól.

Csuja Imre korábban arról beszélt, hogy egy ideje már foglalkoztatja a visszavonulás gondolata.

Elmondása szerint sokat dolgozott, ezért szeretne több időt szentelni saját életének, a pihenésnek és azoknak a tevékenységeknek, amelyek eddig háttérbe szorultak. Ezzel a döntéssel új életszakasz kezdődik a színész számára. Tervei között szerepel az olvasás, a zenehallgatás és a kertészkedés, valamint több időt töltene unokáival is, akik különböző korúak. Korábban hangsúlyozta, hogy szeretne aktívabban részt venni mindennapjaikban, például az óvodába és iskolába kísérésben is. A „mágikus” korhatár elérését pedig egy új, szabadabb életszakasz kezdetének tekinti.