Egyre nehezebb számára a fellépés – Deák Bill Gyula mindent elárult

Deák Bill Gyula több mint fél évszázada áll színpadon, és bár a hangja saját elmondása szerint még mindig úgy szól, mint régen, fizikailag már egyre nehezebb számára a fellépés. Az énekes térdfájdalmakkal küzd, hosszabb ideig már nem tud állni, ezért sokszor ülve énekel a koncerteken – írja a Bors.

Deák Bill Gyula fájdalmai ellenére sem mond le a koncertekről és továbbra is színpadra áll a rajongókért

Deák Bill Gyula fájdalmai ellenére sem áll le

A magyar blueslegenda őszintén beszélt arról, hogy a térde sokszor fáj, de nem panaszkodik. Úgy fogalmazott, ez a korral jár, ő pedig igyekszik formában maradni: tornázik, súlyzózik, és továbbra is mindent megtesz azért, hogy színpadra állhasson.

Az elmúlt időszak lelkileg is megterhelő volt számára, hiszen tavaly elveszítette szeretett feleségét, Marikát. Deák Bill Gyula elmondása szerint a gyász még mindig benne él, de az idő múlásával valamivel könnyebb lett elviselni a veszteséget.

A visszavonulás azonban továbbra sincs napirenden. Deák Bill Gyula koncertekre készül, ősszel pedig érkezik a nagy Rossz vér turné, amelyen több ismert vendég is csatlakozik hozzá, köztük Tátrai Tibor, Ferenczi György és Keresztes Ildikó.

