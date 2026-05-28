Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet küldött – ezt látnia kell

Olvasta?

Allahu Akbart ordítva rántott kést egy férfi – véres támadás történt a pályaudvaron

fájdalom

Egyre nehezebb számára a fellépés – Deák Bill Gyula mindent elárult

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rossz hírek érkeztek a magyar blues legendájáról: a teste már sokszor jelzi, hogy nem bír annyit, mint régen. Deák Bill Gyula azonban a fájdalmai ellenére sem akarja elengedni a színpadot, mert a közönség szeretete ma is erőt ad neki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fájdalomDeák Bill Gyulagyászkoncert

Deák Bill Gyula több mint fél évszázada áll színpadon, és bár a hangja saját elmondása szerint még mindig úgy szól, mint régen, fizikailag már egyre nehezebb számára a fellépés. Az énekes térdfájdalmakkal küzd, hosszabb ideig már nem tud állni, ezért sokszor ülve énekel a koncerteken – írja a Bors.

Deák Bill Gyula fájdalmai ellenére sem mond le a koncertekről és továbbra is színpadra áll a rajongókért.
Deák Bill Gyula fájdalmai ellenére sem mond le a koncertekről és továbbra is színpadra áll a rajongókért Fotó: Kiss János/Új Néplap

Deák Bill Gyula fájdalmai ellenére sem áll le

A magyar blueslegenda őszintén beszélt arról, hogy a térde sokszor fáj, de nem panaszkodik. Úgy fogalmazott, ez a korral jár, ő pedig igyekszik formában maradni: tornázik, súlyzózik, és továbbra is mindent megtesz azért, hogy színpadra állhasson.

Az elmúlt időszak lelkileg is megterhelő volt számára, hiszen tavaly elveszítette szeretett feleségét, Marikát. Deák Bill Gyula elmondása szerint a gyász még mindig benne él, de az idő múlásával valamivel könnyebb lett elviselni a veszteséget.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A visszavonulás azonban továbbra sincs napirenden. Deák Bill Gyula koncertekre készül, ősszel pedig érkezik a nagy Rossz vér turné, amelyen több ismert vendég is csatlakozik hozzá, köztük Tátrai Tibor, Ferenczi György és Keresztes Ildikó.

Borzalmas fájdalmai vannak Deák Bill Gyulának, ép lába is veszélybe került

Deák Bill Gyulának az ép lábával is komoly problémái vannak, fájdalmában már egy koncertet sem tud végigállni.

Furcsa dolgot mondott Azahriahról Deák Bill Gyula

Deák Bill Gyula november 8-án ünnepelte 75. születésnapját. A magyar blueskirály ennek apropóján adott egy interjút.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!