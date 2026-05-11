Vihar szakította félbe Dér Heni koncertjét – káosz a Balatonnál

Dér Heni sok emlékezetes fellépésen van túl, de egy balatoni koncert különösen mély nyomot hagyott benne. Dér Heni viharos koncertélménye során egy szabadtéri fesztiválon élte át, milyen az, amikor az időjárás pillanatok alatt félbeszakít egy bulit – írja a Bors.

Mit élt át Dér Heni, amikor koncert közben csapott le a vihar?

Dér Heni már 17 évesen országosan ismert lett az első Megasztárnak köszönhetően, azóta pedig számtalan koncerten és fesztiválon lépett fel. Az énekesnő szerint a szabadtéri buliknak különleges hangulatuk van, ugyanakkor mindig figyelni kell az időjárásra is.

Felidézte, hogy egy balatoni fesztiválon nagyjából húsz perc után jelezték nekik: azonnal abba kell hagyni a koncertet, mert közeleg a vihar. A közönség eközben remekül érezte magát, ezért nehéz volt meghozni a döntést, de a biztonság mindennél fontosabb volt. A zenekar végül a backstage-sátorba menekült, miközben a technikusok próbálták menteni a hangszereket és a felszerelést. Dér Heni így emlékezett vissza:

Nagy anyagi kár lett, de szerencsére emberek nem sérültek meg. A természet sokkal nagyobb úr, mint mi vagyunk, ezt tisztelni kell.

Az énekesnő szerint az esetből mindenki megtanulta, hogy a természet erejét tisztelni kell, és ha azt mondják, vége a koncertnek, azt komolyan kell venni.