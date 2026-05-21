Évtizedek után kitálal a legendás magyar énekesnő, sokan nem lesznek boldogok

Dolly szerint a könyv őszinte számvetés lesz az elmúlt évtizedekről, és nemcsak a sikerekről, hanem a konfliktusokról is szól majd – írja a Bors.

Dolly évtizedes konfliktusokról rántja le a leplet

A Hungária egykori sztárja úgy fogalmazott, hogy nem hisz abban, hogy kizárólag a szép emlékeket kell megőrizni. Szerinte fontos kimondani az igazságot, még akkor is, ha az kellemetlen lehet egyesek számára.

Dolly hangsúlyozta, hogy egyetlen sort sem rosszindulatból vagy sértettségből írt, ugyanakkor nem kívánja elhallgatni azokat a nézeteltéréseket és vitákat sem, amelyek pályafutása során érték.

A készülő kötetben olyan történetek is helyet kapnak majd, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra. Dolly szerint jól emlékszik a múlt eseményeire, ezért őszintén szeretné bemutatni mindazt, amit az elmúlt évtizedekben átélt.

A könyv megjelenésének időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az énekesnő nyilatkozata alapján már most biztosra vehető, hogy a kötet komoly visszhangot válthat ki.

