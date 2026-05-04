Sokkot kaptak a diákok: ilyen volt az idei magyarérettségi

Az idei magyar írásbeli érettségi több diáknak is nehezebbnek tűnt a vártnál. A vizsga után sokan arról beszéltek, hogy a feladatok nemcsak tartalmukban, hanem megfogalmazásukban is komoly figyelmet igényeltek, ezért a vizsgázók egy része kifejezetten fárasztónak élte meg az első napot – számolt be a Borsonline.hu.

A magyar nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődött meg az érettségi vizsga

Magyar írásbeli érettségi: így élték meg a diákok

A magyarérettségi első részében szövegértési feladat és irodalmi műveltségi teszt szerepelt. A feladatsor középpontjában Jókai Mór életpályája állt, de a diákoknak többféle irodalmi ismeretet is mozgósítaniuk kellett. Előkerültek szóképek, versrészletek, szereplők, rímképletek és olyan kérdések is, amelyeknél a pontos értelmezés legalább olyan fontos volt, mint a tananyag ismerete.

A megszólaló diákok szerint a vizsga sokakat váratlanul ért. Volt, aki csokival és energiaitallal készült, és úgy fogalmazott, hogy inkább túlélésként élte meg a feladatsort. Mások arról beszéltek, hogy a tavalyi érettségi könnyebbnek tűnt, és csalódást okozott nekik, hogy nem novellát kaptak.

A hangulat ennek megfelelően vegyes volt az iskolák előtt. Egyes vizsgázók megkönnyebbültek, hogy túl vannak az első napon, mások kifejezetten csalódottan értékelték a teljesítményüket. Többen kabalákkal, karkötőkkel vagy humorral próbálták oldani a feszültséget, de abban sokan egyetértettek: az idei magyarérettségi keményen próbára tette őket.

Megszólalt a tanár a magyar nyelv és irodalom írásbeli második részéről

A magyarérettségi második része 40 pontot ért, és a diákoknak egy műértelmezés vagy egy témakifejtő esszé közül kellett választaniuk. A rendelkezésre álló 150 perc alatt a vizsgázók az érettségi feladattípusok közül ezúttal sem kerülhették el teljesen a lírai szövegek elemzését, ami a szaktanár szerint egyoldalúvá tette a feladatsort.

Megérkeztek az új részletek az írásbeli vizsga folytatásáról. A magyarérettségi második részében középszinten Arany János verselemzése vagy témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. A vizsgázóknak 150 percük volt a feladat megoldására.