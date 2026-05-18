Ők nyerték az Exatlon Hungaryt – döbbenetes véget ért a TV2 sportrealityje

Nyolc héten át tartó embert próbáló verseny, összesen negyvenkét versenynap és rengeteg drámai fordulat után dőlt el, kik lesznek az Exatlon Hungary győztesei 2026-ban. A nézők végig feszült csatákat láthattak, az Exatlon Hungary döntőjében pedig már minden futamnak óriási tétje volt – írja a Bors.

Az Exatlon Hungary győztesei nyolc hét küzdelem után hódították el a bajnoki címet és a 15 milliós fődíjat.

Fotó: TV2

Az Exatlon Hungary győztesei elképesztő csatában nyertek

A női döntőben Szabó Réka csapott össze a korábbi bajnok Ekler Lucával. A finálé rendkívül kiélezett volt, végül Réka 2:1-es összesítéssel bizonyult jobbnak, így ő lett az Exatlon Hungary női győztese.

A férfiaknál Koplányi Gábor sokkal magabiztosabban dominálta a döntőt. Valkusz Máté ugyan mindent beleadott, de Gábort nem lehetett megállítani, aki végül 2:0-s győzelemmel szerezte meg a bajnoki címet.

A győzelem után hatalmas volt az öröm a Kihívók csapatában, hiszen ezzel tovább növelték előnyüket az Exatlon Hungary örökranglistáján is. Az elmúlt évadok statisztikái alapján ugyanis továbbra is a Kihívók számítanak sikeresebbnek.

Így alakult az Exatlon Hungary győzteseinek listája

Az Exatlon Hungary első évadát Huszti Kata nyerte meg a Kihívók közül. A második szezonban Busa Gabriella és Böjte Dávid győzött, míg a harmadik évadban Szente Gréti és Herczeg-Kis Bálint bizonyult a legjobbnak.

Az All Star évadban Szente Gréti és Jósa Danny ünnepelhetett, most pedig Szabó Réka és Koplányi Gábor írta be magát a műsor történetébe.

A rajongók szerint az idei szezon minden eddiginél keményebb és látványosabb volt, sokan pedig már most azt találgatják, vajon lesz-e újabb évada az ország egyik legnépszerűbb sport-realityjének.

