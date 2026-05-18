„Ez túl pontos ahhoz, hogy véletlen legyen” – új piramiselmélet tartja lázban a netet

Ők nyerték az Exatlon Hungaryt – döbbenetes véget ért a TV2 sportrealityje

Az Exatlon Hungary idei évada elképesztő izgalmak után ért véget, a döntő pedig hatalmas érzelmeket hozott a nézőknek és a versenyzőknek is. Az Exatlon Hungary győztesei végül Szabó Réka és Koplányi Gábor lettek, akik a trófea mellett fejenként 15 millió forintos fődíjat is hazavihettek.
Nyolc héten át tartó embert próbáló verseny, összesen negyvenkét versenynap és rengeteg drámai fordulat után dőlt el, kik lesznek az Exatlon Hungary győztesei 2026-ban. A nézők végig feszült csatákat láthattak, az Exatlon Hungary döntőjében pedig már minden futamnak óriási tétje volt – írja a Bors.

Az Exatlon Hungary győztesei nyolc hét küzdelem után hódították el a bajnoki címet és a 15 milliós fődíjat.
Az Exatlon Hungary győztesei elképesztő csatában nyertek

A női döntőben Szabó Réka csapott össze a korábbi bajnok Ekler Lucával. A finálé rendkívül kiélezett volt, végül Réka 2:1-es összesítéssel bizonyult jobbnak, így ő lett az Exatlon Hungary női győztese.

A férfiaknál Koplányi Gábor sokkal magabiztosabban dominálta a döntőt. Valkusz Máté ugyan mindent beleadott, de Gábort nem lehetett megállítani, aki végül 2:0-s győzelemmel szerezte meg a bajnoki címet.

A győzelem után hatalmas volt az öröm a Kihívók csapatában, hiszen ezzel tovább növelték előnyüket az Exatlon Hungary örökranglistáján is. Az elmúlt évadok statisztikái alapján ugyanis továbbra is a Kihívók számítanak sikeresebbnek.

Így alakult az Exatlon Hungary győzteseinek listája

Az Exatlon Hungary első évadát Huszti Kata nyerte meg a Kihívók közül. A második szezonban Busa Gabriella és Böjte Dávid győzött, míg a harmadik évadban Szente Gréti és Herczeg-Kis Bálint bizonyult a legjobbnak.

Az All Star évadban Szente Gréti és Jósa Danny ünnepelhetett, most pedig Szabó Réka és Koplányi Gábor írta be magát a műsor történetébe.

A rajongók szerint az idei szezon minden eddiginél keményebb és látványosabb volt, sokan pedig már most azt találgatják, vajon lesz-e újabb évada az ország egyik legnépszerűbb sport-realityjének.

