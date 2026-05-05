Lehullott a lepel az Exatlon két versenyzőjének, Valkusz Máténak és Halász Jázminnak a kapcsolatáról

Az már a kezdetektől látszott, hogy a karatebajnok, Halász Jázmin és a teniszező, Valkusz Máté lelki társak lettek a TV2 népszerű műsorában. Az Exatlon mindkettejük számára nagyon fontos, a forgatás monotonitásban mindig egymásba tudtak kapaszkodni. Később pedig feltűnt a rajongóknak, hogy az adásokban gyakran összebújnak, reggelente Jázó odabújt csapattársához, azt gondolták szerelem szövődött a két piros versenyző közt. A tegnap esti adásban azonban tisztázódott a helyzet, miután Máté videóhívásban párjával is beszélt, így megismerhette őt ország-világ, hívta fel a figyelmet a borsonline.hu.

Az Exatlon rajongói összeboronálták Valkusz Mátét és Halász Jázmint, ám kiderült, hogy a teniszezőt otthon várja a barátnője – Fotó: TV2

Mi történt az Exatlonban a két bajnok között?

A korábbi évadokban több versenyzőre is rátalált a szerelem, volt, aki csapattársában, volt aki ellenfelében, de akadt, aki egy stábtag személyében találta meg az igazit. Így nem lett volna meglepő, ha az Exatlon 2026-ban is így történt volna. A rajongók mindenesetre hamar összeboronálták Halász Jázmint és Valkusz Mátét, akik szemmel láthatóan nagyon közel kerültek egymáshoz, összebújtak, félre vonultak. A karatebajnok sógora szerint is félreérthetőek voltak ezek a jelenetek.

Semmilyen szerelmi viszony nem alakult ki közöttük, egyszerűen csak minden embernek szüksége van egy lelki társra, akire odabent támaszkodhat. Azt látom, Jázminnak ez Máté, ez fordítva is igaz lehet. Szerintem is sok esetben félreérthető az a momentum, amikor Jázó reggelente odaszalad Mátéhoz, de mi ismerjük őt, tudjuk, hogy neki a szeretetnyelve az érintés, az ölelés, a bújás… Nyilván félreérthető, fura a tévéképernyőn keresztül látni ezt a történetet, de nem gondolnék bele többet ebbe annál, minthogy barátok, odabent segítik, támogatják egymást…

– mondta TikTok videójában Kővári Viktor, aki a műsorban találta meg a szerelmet éppen Jázó nővére, Halász Vivien személyében, akivel tavaly össze is házasodtak.

Videóhívásban derült ki, ki Valkusz Máté barátnője

Miután hétfőn a Bázis játékon kívül az extra tétet is megnyerték az Exatlon Bajnokok, így a teniszező is beszélhetett szeretteivel. Először beszólt neki híres testvére, Valkusz Milán, majd édesanyja sem kímélte. De aztán megszólalt gyönyörű párja, akivel a műsor előtt békültek ki.