Az Exatlon szerdai adásában Horváth Roli versenye véget ért. A sportelemző a héten sérülés miatt nem futhatott, saját felelősségére a párbajban azonban részt vett – írja a Bors.

Horváth Roli méltó küzdelemben búcsúzott az Exatlontól

Fotó: TV2

Horváth Roli Lencse Lacival mérte össze erejét, és bár sérülése lassította, derekasan küzdött. A versenyző a Borsnak elárulta, hogy visszagondolva azon is csodálkozik, hogy hat futamot tudott menni.

„Az utolsó pillanatig bíztam abban, hogy az orvosok megadják azt, hogy magam dönthessem el, részt veszek-e a párbajon. Szerettem volna magamnak az utolsó esélyt megadni, mert a lehető legrosszabb dolog, ami történhetett volna, hogy küzdelem nélkül essek ki” – mondta Horváth Roland.

A versenyző elárulta, hogy bár azzal a céllal jött, hogy megnyerje az Exatlont, ami nem sikerült, annak őszintén örül, hogy méltó küzdelemben búcsúzhatott el.

Egyszerűen jelen helyzetben nem volt több bennem, mindent kiadtam a pályán

– fogalmazott Roli.

