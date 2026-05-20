Sokkoló vallomást tett az Exatlon bajnoka, mi történt vele itthon

Koplányi Gábor, Kopi, hamar az Exatlon egyik legnépszerűbb versenyzője lett. A Kihívók csapatának meghatározó alakját nemcsak társai, hanem ellenfelei is kedvelték sportszerűsége és személyisége miatt. A döntőben végül Valkusz Mátét győzte le, így ő emelhette magasba az Exatlon trófeáját – írja a Bors.

Az Exatlon győztesei: Szabó Réka és Koplányi Gábor

„Örülök, hogy végre itthon lehetek. Már volt időm a családdal, a barátokkal és a barátnőmmel is pihenni, most próbálok mindent bepótolni” – mesélte.

Koplányi Gábor szerint a folyamatos bezártság és az, hogy teljesen elszakadt a mindennapi életétől, komoly terhet jelentett számára. Bár a versenyeket és a futamokat imádta, a család és a barátok hiánya idővel egyre nehezebben viselhetővé vált.

Rengeteg üzenet várta az Exatlon sztárját

A sportverseny győztese elárulta, hogy elképesztő mennyiségű üzenetet és gratulációt kapott a nézőktől, és arra sem számított, hogy az utcán is rendszeresen felismerik majd.

„Nagyon fura érzés, az is, hogy megállítanak az utcán. Gratulálnak, és elmondják, hogy nekem-nekünk szurkoltak, és ez egy csodálatos, fantasztikus érzés”

– mesélte.

Az Exatlon bajnoka a 15 millió forintos fődíjról is beszélt. Elmondása szerint a pénzből családjára és barátaira is szeretne költeni, de fontos számára az is, hogy segítsen másokon. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat.

