Kórházba került Fábry Sándor

A 72 éves humorista továbbra sem vonult vissza, rendszeresen fellépéseket vállal, ám az állapota már komoly odafigyelést igényelt. Fábry Sándor Kaposvárra utazott, ahol egy elismert neurológus professzor irányításával kezdte meg a speciális terápiás kezeléseket – számolt be róla a Bors.

Fábry Sándor úgy döntött nem halogatja tovább a kórházi kezelést

Fábry Sándor különleges terápiával próbál felépülni

A humorista elmondta, hogy Budapesten nem talált megfelelő megoldást a problémájára. Ezért kereste fel Kaposváron Német Ferenc neurológus professzort, akit a szakma egyik elismert szaktekintélyének tartanak. Fábry jelenleg egy speciális egyensúlyfejlesztő terápián vesz részt a klinikán.

Már nagyon untam ezt az állapotot, és rászántam magam, hogy akkor lejövök Kaposvárra

– fogalmazott a humorista.

A kezelések során különböző gépekkel végez gyakorlatokat, amelyek a stabilitás javítását szolgálják. A humorista szerint ilyen terápiás lehetőség még Budapesten sem igazán érhető el. Bár a humorista továbbra is megőrizte jellegzetes öniróniáját, a nyilatkozatából egyértelműen kiderült, hogy komolyan szeretné visszanyerni korábbi életminőségét.

