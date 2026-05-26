Fábry Sándor

Kórházba került Fábry Sándor

1 órája
Hirtelen kórházi kezelésre szorult Fábry Sándor, miután az elmúlt időszakban egyre súlyosabb egészségügyi panaszok nehezítették meg a mindennapjait. Fábry Sándor hónapok óta szédüléssel és bizonytalan járással küzd, ezért végül úgy döntött, hogy szakértő segítséget kér a problémái kezelésére.
A 72 éves humorista továbbra sem vonult vissza, rendszeresen fellépéseket vállal, ám az állapota már komoly odafigyelést igényelt. Fábry Sándor Kaposvárra utazott, ahol egy elismert neurológus professzor irányításával kezdte meg a speciális terápiás kezeléseket számolt be róla a Bors.

Fábry Sándor úgy döntött nem halogatja tovább a kórházi kezelést
Fotó: MTVA

Fábry Sándor különleges terápiával próbál felépülni

A humorista elmondta, hogy Budapesten nem talált megfelelő megoldást a problémájára. Ezért kereste fel Kaposváron Német Ferenc neurológus professzort, akit a szakma egyik elismert szaktekintélyének tartanak. Fábry jelenleg egy speciális egyensúlyfejlesztő terápián vesz részt a klinikán.

Már nagyon untam ezt az állapotot, és rászántam magam, hogy akkor lejövök Kaposvárra 

fogalmazott a humorista.
A kezelések során különböző gépekkel végez gyakorlatokat, amelyek a stabilitás javítását szolgálják. A humorista szerint ilyen terápiás lehetőség még Budapesten sem igazán érhető el. Bár a humorista továbbra is megőrizte jellegzetes öniróniáját, a nyilatkozatából egyértelműen kiderült, hogy komolyan szeretné visszanyerni korábbi életminőségét.

 

Gyerekeiről mesélt Fábry Sándor

Korábbi cikkünkben Fábry Sándor szokatlanul őszintén beszélt a magánéletéről és arról, milyen számára az apaszerep a reflektorfényen kívül. A humorista arról is mesélt, hogy a családja jelenti számára az egyik legfontosabb kapaszkodót, miközben igyekszik megőrizni a gyerekeivel a közvetlen és szeretetteljes kapcsolatot.

 

