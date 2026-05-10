Sokkol az ország legdurvább fagyija: pacal és chili a tölcsérben

Pacal, halászlé, kovászos uborka vagy éppen Carolina Reaper chili – elsőre inkább egy falusi főzőverseny menüjének hangzanak, mint fagylaltízeknek. Tatabányán azonban ezekből készülnek az ország legmegosztóbb és talán legkülönlegesebb fagyijai, amelyek miatt már külföldről is érkeznek kíváncsi vendégek.
A legtöbb cukrászdában a pisztáciás vagy a tiramiszus fagyi számít különlegességnek, Tatabányán viszont egészen más szintre emelték a fagylaltkészítést. Reinhardt Róbert neve mára összeforrt a meghökkentő ízekkel, amelyek egyszerre sokkolják és szórakoztatják a vendégeket.

Tizenkét féle különleges fagyiból lehet választani a Roberto Cukrászdában.
Fotó: Hagymási Bence

A pultban ugyanis olyan fagylaltok sorakoznak, mint a pacal-, a lecsó-, a halászlé- vagy a kovászos uborkaízű változat. A különleges ötletek mögött azonban nem puszta polgárpukkasztás áll. A cukrász szerint minden fagylalt valódi alapanyagokból készül, nincs mesterséges aroma vagy trükközés. Ha halászléfagylalt készül, akkor valódi halászlé kerül bele, a kovászos uborkás változat pedig tényleg azt az ízt idézi vissza, amit egy nyári ebéd mellett megszoktunk – írja a Bors.

Sokan nem is hallottak ilyen fagyikról

A legnagyobb szenzáció jelenleg mégis a Carolina Reaper chilivel készülő fagyi, amelyet sokan csak „bátorságpróbának” neveznek. A pokolian erős paprika miatt már az első kanál után könnybe lábad a vendégek szeme, sokan mégis nevetve vállalják a kihívást. Van, aki videót készít róla, mások egymást biztatják, ki bír többet a dermesztően csípős desszertből. 

A közösségi médiában futótűzként terjedtek az extrém fagylaltokról készült felvételek, így a tatabányai cukrászda rövid idő alatt országos hírnévre tett szert. 

Az embereket egyszerre vonzza a kíváncsiság és a hitetlenkedés: vajon tényleg lehet finom egy pacalfagyi? A legtöbben végül meglepődve ismerik be, hogy igen. És talán éppen ez a hely sikerének titka: bebizonyítják, hogy a fagylaltban még mindig van fantázia.

 

