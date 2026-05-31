Kínos videó terjed Fehér Krisztiánról – szétszedték a kommentelők

2026 májusában ismét Fehér Krisztián egyik koncertje vált beszédtémává, miután a közösségi médiában megjelent egy felvétel a fellépésről. A videó alapján sokan azt kifogásolták, hogy az énekes alig emelte a mikrofont a szájához, miközben a háttérben ment a zene.
Fehér Krisztián fellépésén akadtak ki
A felvételen az is látható, hogy Krisztián a színpadon felkap egy pohár sört, majd leönti vele egyik ismerősét, aki éppen kamerázta őt. Ezután kezdődött a produkció, amelyet sok kommentelő playbackként értékelt.
Az egyik hozzászóló így fogalmazott:
Ezt én is simán eltoltam volna helyette...
Más pedig keményebben kritizálta:
Ez a fellépés meggyalázása.
Nem kímélték a kommentelők
A videó alatt többen „kellemetlennek” nevezték a jelenetet, mások pedig azt kérdezték, hogyan nyerhette meg az X-Faktort. Volt, aki úgy összegezte a látottakat:
Elment meghallgatni a playbackét.
Fehér Krisztián korábban is megosztotta a közönséget, most pedig úgy tűnik, egy újabb fellépés miatt került a netezők célkeresztjébe – számolt be a BORS.
Ez is érdekelheti:
„Az exem egy k**va” – G.w.M minden eddiginél durvább támadást indított
Már a hivatalos premier előtt felrobbantotta az internetet G.w.M legújabb dala. A G.w.M–Nagy Melanie-konfliktus ismét reflektorfénybe került, miután a rapper brutális és sokak szerint megalázó sorokkal üzent volt párjának az új számban.
Kárpáti Rebeka lefeküdt egy rendezővel? Most elmondta az igazságot
A színésznőt a Legénybúcsú szerepe után újabb kommentcunami és találgatás érte. Kárpáti Rebeka szerint régóta kísérik a pályáját azok a vádak, hogy nem a munkája miatt kapott lehetőségeket. A műsorvezetőként és üzletasszonyként is ismert szereplő azt is megkapta, hogy lefeküdt egy rendezővel vagy kavart egy producerrel.