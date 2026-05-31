Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

fellépés

Kínos videó terjed Fehér Krisztiánról – szétszedték a kommentelők

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb fellépése miatt került a kritikák kereszttüzébe az X-Faktor győztese. Fehér Krisztián produkciójáról egy TikTok-videó kezdett terjedni, a kommentelők pedig nem fogták vissza magukat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fellépésFehér Krisztiánplayback

2026 májusában ismét Fehér Krisztián egyik koncertje vált beszédtémává, miután a közösségi médiában megjelent egy felvétel a fellépésről. A videó alapján sokan azt kifogásolták, hogy az énekes alig emelte a mikrofont a szájához, miközben a háttérben ment a zene.

Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Fotó:  Astro Music / YouTube / Képkvágás

Fehér Krisztián fellépésén akadtak ki

A felvételen az is látható, hogy Krisztián a színpadon felkap egy pohár sört, majd leönti vele egyik ismerősét, aki éppen kamerázta őt. Ezután kezdődött a produkció, amelyet sok kommentelő playbackként értékelt.

Az egyik hozzászóló így fogalmazott:

Ezt én is simán eltoltam volna helyette...

 Más pedig keményebben kritizálta: 

Ez a fellépés meggyalázása.

@frks.bogi1 @Fehér Krisztian Official #foryoupage #foryouu #fy #nekedbe ♬ eredeti hang - 🦅👑frks.bogi1👑🦅

Nem kímélték a kommentelők

A videó alatt többen „kellemetlennek” nevezték a jelenetet, mások pedig azt kérdezték, hogyan nyerhette meg az X-Faktort. Volt, aki úgy összegezte a látottakat: 

Elment meghallgatni a playbackét.

Fehér Krisztián korábban is megosztotta a közönséget, most pedig úgy tűnik, egy újabb fellépés miatt került a netezők célkeresztjébe – számolt be a BORS.

Ez is érdekelheti:

„Az exem egy k**va” – G.w.M minden eddiginél durvább támadást indított

Már a hivatalos premier előtt felrobbantotta az internetet G.w.M legújabb dala. A G.w.M–Nagy Melanie-konfliktus ismét reflektorfénybe került, miután a rapper brutális és sokak szerint megalázó sorokkal üzent volt párjának az új számban.

Kárpáti Rebeka lefeküdt egy rendezővel? Most elmondta az igazságot

A színésznőt a Legénybúcsú szerepe után újabb kommentcunami és találgatás érte. Kárpáti Rebeka szerint régóta kísérik a pályáját azok a vádak, hogy nem a munkája miatt kapott lehetőségeket. A műsorvezetőként és üzletasszonyként is ismert szereplő azt is megkapta, hogy lefeküdt egy rendezővel vagy kavart egy producerrel.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!