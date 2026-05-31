Kínos videó terjed Fehér Krisztiánról – szétszedték a kommentelők

2026 májusában ismét Fehér Krisztián egyik koncertje vált beszédtémává, miután a közösségi médiában megjelent egy felvétel a fellépésről. A videó alapján sokan azt kifogásolták, hogy az énekes alig emelte a mikrofont a szájához, miközben a háttérben ment a zene.

Fehér Krisztián

Fotó: Astro Music / YouTube / Képkvágás

Fehér Krisztián fellépésén akadtak ki

A felvételen az is látható, hogy Krisztián a színpadon felkap egy pohár sört, majd leönti vele egyik ismerősét, aki éppen kamerázta őt. Ezután kezdődött a produkció, amelyet sok kommentelő playbackként értékelt.

Az egyik hozzászóló így fogalmazott:

Ezt én is simán eltoltam volna helyette...

Más pedig keményebben kritizálta:

Ez a fellépés meggyalázása.

Nem kímélték a kommentelők

A videó alatt többen „kellemetlennek” nevezték a jelenetet, mások pedig azt kérdezték, hogyan nyerhette meg az X-Faktort. Volt, aki úgy összegezte a látottakat:

Elment meghallgatni a playbackét.

Fehér Krisztián korábban is megosztotta a közönséget, most pedig úgy tűnik, egy újabb fellépés miatt került a netezők célkeresztjébe – számolt be a BORS.