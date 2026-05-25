Megható pillanat – közös fotón Fekete Pákó és édesapja

Nigériában, 2026 májusában különleges családi pillanatokat élhetett át Fekete Pákó: a közelmúltban 50 éves lett showman 30 év után tért vissza szülőhazájába. Bár Magyarországot már a második otthonának tartja, családjáról sosem feledkezett meg – olvasható a BORS oldalán.
Fekete Pákó hazatérése – 30 év után újra Nigériába
Pákó korábban elmondta: 30 éve él Magyarországon, szereti a magyar embereket, a hagyományokat, és úgy érzi, teljesen beilleszkedett. Most azonban elérkezettnek látta az időt, hogy újra személyesen is találkozzon nigériai családjával.
Fekete Pákó szerint minden közös pillanatot igyekeztek kiélvezni, és rengeteg szép emlékkel gazdagodtak. A megható családi találkozás jól mutatja:
bár Magyarország az otthona lett, nigériai gyökereihez továbbra is erősen kötődik.
