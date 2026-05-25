Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor személyesen tette közzé a nyílt levelet Orbán Anitához!

Fontos!

Lemondott Lázár János

Fekete Pákó

Megható pillanat – közös fotón Fekete Pákó és édesapja

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Harminc év után hazalátogatott Nigériába a népszerű showman. Fekete Pákó megható fotókon mutatta meg édesapját, akivel hosszú idő után találkozhatott újra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fekete PákóhazatérésNigériacsalád

Nigériában, 2026 májusában különleges családi pillanatokat élhetett át Fekete Pákó: a közelmúltban 50 éves lett showman 30 év után tért vissza szülőhazájába. Bár Magyarországot már a második otthonának tartja, családjáról sosem feledkezett meg – olvasható a BORS oldalán.

Fekete Pákó, FeketePákó, Komonyi Zsuzsi, KomonyiZsuzsi, 20260301 Budapest Nagy Duett Fotó: Máté Krisztián (MK) MW Bulvár képen: Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó
Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi
Fotó: MW Bulvár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Fekete Pákó hazatérése – 30 év után újra Nigériába

Pákó korábban elmondta: 30 éve él Magyarországon, szereti a magyar embereket, a hagyományokat, és úgy érzi, teljesen beilleszkedett. Most azonban elérkezettnek látta az időt, hogy újra személyesen is találkozzon nigériai családjával.

Fekete Pákó szerint minden közös pillanatot igyekeztek kiélvezni, és rengeteg szép emlékkel gazdagodtak. A megható családi találkozás jól mutatja: 

bár Magyarország az otthona lett, nigériai gyökereihez továbbra is erősen kötődik.

Ez is érdekelheti:

Lehetsz király 50 évesen is: Bereczki Zoltán hatalmas meglepetéssel készült ünnepi koncertjére

Felejthetetlen koncerttel ünnepelte 50. születésnapját Bereczki Zoltán a Papp László Budapest Sportarénában. Bereczki Zoltán több mint három évtizedes pályafutásának legnépszerűbb dalait hozta el a közönségnek, a látványos show és a sztárvendégek pedig igazi ünneppé tették az estét.

Brutális vallomást tett Ogli G: így hullott szét a magyar gengszterrap elitje

A kilencvenes évek hazai hip-hop világa tele volt legendás nevekkel, brutális bulikkal és kemény rivalizálással. Ogli G most őszintén beszélt Ganxsta Zolee-ról, Dopemanről és a magyar gengszterrap aranykoráról.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!