Aggasztó hírek érkeztek Galla Miklós állapotáról – segítséget kér a humorista

Galla Miklós továbbra is komoly egészségügyi problémával küzd, a humorista állapota pedig saját elmondása szerint sem javul. Galla Miklós betegsége egyre inkább megnehezíti a mindennapjait – írja a Bors.

Galla Miklós már a követőitől vár segítséget

Galla Miklós közösségi oldalán számolt be arról, hogy a hosszú ideje tartó csuklása még mindig nem múlt el, ezért ismét orvosi segítséget kért. A humorista legújabb bejegyzésében arról írt, hogy orvosnál járt, ahol hat injekciót kapott a nyakába, mert ott találhatók a rekeszizmot irányító idegek.

Sajnos reménytelen a helyzet. Voltam a doktornőnél, hat szurit kaptam a nyakamba. Azért oda, mert ott vannak a rekeszizmot irányító idegek

– mondta a művész.

Elmondása szerint a kezelések után a nyaka és a válla is elzsibbadt, a csuklása azonban továbbra sem szűnt meg. Galla Miklós ezért most követőihez fordult, és azt kérdezte tőlük, tudnak-e olyan sebészt ajánlani, aki megoperálná a rekeszizmát és a gyomrát.