Ganxsta Zolee először beszélt édesanyja elvesztéséről

Ganxsta Zolee először beszélt édesanyja, Kassai Ilona elvesztéséről. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő 97 éves korában halt meg, fia pedig a Borsnak mondta el, hogyan éli meg a gyászt.

A rapper szerint a fájdalom mellett erős hála is van benne, mert édesanyja nagyon szép kort ért meg, és az utolsó időszakban is szellemileg friss maradt. Ganxsta Zolee arról beszélt, hogy Kassai Ilona nem magatehetetlen, leépült állapotban élt, hanem végig teljes értékű ember maradt. A lányával és a párjával rendszeresen látogatta az otthonban, ahol sokat beszélgettek és hülyéskedtek vele.

A zenész úgy fogalmazott, édesanyja távozása békés lezárás volt: egyszerűen elfáradt. A veszteség azonban így is mélyen érinti, hiszen különösen szoros kapcsolat fűzte az édesanyjához.

Ganxsta Zolee azt is elmondta, hogy 38 éves koráig otthon élt, mert biztonságot adott neki az anyai háttér. Saját szavaival élve nem akart egyedül buta döntéseket hozni, ezért sokáig kikérte édesanyja véleményét a fontos ügyekben – írja a Bors.

Kassai Ilona Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, 2025. október 28-án, életének 97. évében hunyt el.

Kassai Ilona a magyar művészvilág ikonikus alakja volt

Kassai Ilona nemcsak a színpadon, hanem a filmvásznon és a szinkronban is maradandót alkotott. Több generáció ismerte hangját és játékát. Szerepelt többek között a legendás Szomszédok című sorozatban, ahol Terikét alakította, valamint olyan klasszikus darabokban, mint az Othello, az Antigoné, az Ármány és szerelem vagy a Bánk bán. Munkáját a legmagasabb szakmai elismerésekkel díjazták: 1961-ben Jászai Mari-díjat, 1963-ban pedig Kossuth-díjat kapott, így 35 évesen az ország legfiatalabb Kossuth-díjas színésznője lett.