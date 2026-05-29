A TikTok népe kikényszerítette, Gáspár Virág pedig végül beadta a derekát

A Gáspár Virág tánca az elmúlt hetek egyik legnagyobb magyar TikTok-szenzációjává vált. A Győzike Show legendás jelenetében az akkor még kislány Virág egy autó mellett táncol, miközben megszületett az a televíziós pillanat, amelyet sokan a mai napig kívülről idéznek – írja a Bors.

Gáspár Virág 15 év után újra elővette a legendás táncot, a rajongók pedig azonnal ráugrottak a videóra

Gáspár Virág nem hagyta szó nélkül a TikTok-őrületet

A Győzike Show TikTok trendje futótűzként terjedt a platformon. Influenszerek, tartalomgyártók és hétköznapi felhasználók ezrei készítették el saját verziójukat, a videók pedig milliós megtekintéseket gyűjtöttek.

Erre várt mindenki: megszólalt az eredeti szereplő

A rajongók hosszú ideje arra vártak, hogy a ma már felnőtt Gáspár Virág is reagáljon a körülötte kialakult őrületre. A kommentelők naponta kérték, hogy készítse el saját videóját, és mutassa meg, mit gondol a róla szóló mémekről.

A várakozásnak végül vége szakadt. Virág feltöltötte saját videóját, amelyben visszanyúlt a legendás jelenethez, de nem egyszerűen lemásolta a régi mozdulatokat.

Nem ugyanaz a koreográfia, mégis mindenkit nosztalgiázásra késztetett

A videó különlegessége, hogy egyszerre idézi meg a múltat és mutatja meg a jelent. A felvételen a régi és az új Virág szinte találkozik egymással, ami sok követőből érzelmes reakciókat váltott ki.

Míg a régi felvételen egy reflektorfénybe került kislány látható, addig az új videóban már egy magabiztos fiatal nő szerepel. A mozdulatok modernebbek, a kivitelezés tudatosabb, de a hangulat ugyanaz maradt, amely miatt annak idején annyian megkedvelték.

A „Tegyél rá Virág” új szintre lépett

A legendás Tegyél rá Virág jelenet több mint 15 évvel a televíziós premier után is képes megmozgatni az internetet. Gáspár Virág pedig bebizonyította, hogy képes humorral kezelni saját múltját.

A rajongók szerint a videó nemcsak egy régi mém előtt tisztelgett, hanem lezárta a történet egyik korszakát is. Egy biztos: a Gáspár Virág körül kialakult TikTok-láz még jó ideig beszédtéma maradhat a közösségi médiában.