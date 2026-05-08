Meglepő vallomást tett Gáspár Virág: így képzeli el a jövőjét

Gáspár Virág ismét őszintén beszélt édesanyja YouTube-csatornáján, ahol többek között a párkapcsolatokról és jövőbeli terveiről is vallott. Gáspár Virág ezúttal arról is beszélt, miért nincs jelenleg párja, és hogyan látja az ideális kapcsolatot – írja a Bors.

Miért nincs párja Gáspár Virágnak?

Gáspár Virág ismét édesanyja, Gáspár Bea YouTube-csatornáján tűnt fel, ahol a főzés közben ezúttal is személyesebb témák kerültek elő. A beszélgetés során a fiatal lány kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, hogy jelenleg nincs párkapcsolata, és saját megfogalmazása szerint sokoldalú személyisége ellenére sem talált még rá a megfelelő társra.

Szerinte egy jól működő párkapcsolat alapja az, hogy megmarad az egyéni tér, az úgynevezett „me time”, ami korábbi kapcsolataiból hiányzott.

Hozzátette, hogy ez számára a jövőben is kulcsfontosságú szempont lenne egy kapcsolatban. Virág humorosan reagált arra a felvetésre, hogy milyen, amikor rosszabb hangulatban van: ilyenkor – elmondása szerint – egy kis „bezárkózás”, gyorsétel és a TikTok segít neki lenyugodni.

A jövővel kapcsolatban egy meglepő gondolatot is megosztott: elmondása szerint nagyon közel áll hozzá az örökbefogadás gondolata. Mint mondta, a kutyájához fűződő tapasztalatai is erősítették benne ezt az érzést, és úgy érzi, a gyermekvállalás kérdésében is nyitottabb az örökbefogadás irányába, mint a hagyományos út felé.