Géczi Bea brutális műtéten esett át – könnyeivel küszködve vallott a fájdalmakról

Géczi Bea komoly plasztikai beavatkozáson esett át, miután úgy döntött, megszabadul a korábban ajkaiba töltött szilikontól. A celeb elárulta, hogy már régóta zavarta a túlzottan feltöltött szája, ezért vállalta a fájdalmas műtétet is.

Géczi Bea télen újabb beavatkozásra készülhet

Fotó: Instagram/bea0827

Géczi Bea fájdalmas műtéten esett át

Géczi Bea a Borsnak beszélt arról, hogy még tinédzserként töltette fel először az ajkait, akkor azonban nem volt tisztában azzal, hogy nem felszívódó anyag kerül a szájába. Elmondása szerint az évek során egyre inkább idegennek érezte a látványt, ezért döntött az eltávolítás mellett.

A beavatkozás nem volt egyszerű: az orvosok belülről vágták fel az ajkát, hogy kiszedjék a szilikont. A gyógyulás még most is tart, a hegesedés miatt az ajkai egyelőre keményebbek, de állítása szerint hétről hétre javul az állapota.

A celeb szerint az eredmény már most természetesebb hatást kelt, és környezete is pozitívan reagált a változásra. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy egyelőre csak a felső ajkából távolították el az anyagot, az alsó ajkát várhatóan később műtik meg.