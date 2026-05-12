Váratlan fordulat: Gelencsér Tímea lefújja az esküvőt?

A műsorvezetőre szinte azonnal rázúdult minden teendő, hiszen alig volt ideje pihenni. Gelencsér Tímea bevallotta, hogy az esküvő szervezése jelenleg annyira rosszul áll, hogy a halasztás gondolata is felmerült bennük – írja a Bors.

Gelencsér Tímea nagy dilemma előtt áll

Gelencsér Tímea még mindig bizonytalan az esküvő időpontját illetően

A pár már tavaly is áttette a lagzit az idei évre, ezért most nehéz helyzetben vannak. Közben a házfelújítás is lassabban halad a vártnál, bár hamarosan elkészül az okosotthon-rendszer és érkeznek a bútorok. Timi ennek ellenére próbál nyugodt maradni, mert úgy érzi, minden a megfelelő időben történik majd. A műsorvezető azt is elárulta, hogy még a menyasszonyi ruhája sincs kész, de emiatt sem stresszel különösebben.

Az a lényeg, hogy azon a napon jól érezzük magunkat a szeretteinkkel, a többi mellékes!

– fogalmazott őszintén.

Timi azt mondta, mindig is szerette a pörgős életet, ezért a rengeteg feladat ellenére sem panaszkodik. Vőlegénye, Simon Mátyás végig támogatta őt a dominikai forgatás alatt is, amiért nagyon hálás neki. A reptéren családja és kutyája, Füge fogadta, aki hatalmas örömmel rohant hozzá. A különleges családi kedvenc az esküvőn is fontos szerepet kap majd, hiszen ő viszi majd a gyűrűket.