Mi történt? Gelencsér Tímea már nem a vőlegényével él

Gelencsér Tímea az Exatlon Hungary forgatása miatt több mint két hónapot töltött a Dominikai Köztársaságban, majd rövid időre hazatért, de nem sokáig tartott a pihenés. Az Újratervezés című műsor forgatása elkezdődött, miközben a magánéletében sem történt meg a várt fordulat – írja a Bors.

„Most a konyhabútort várjuk, a napokban kaptam egy videót arról, hogy már készül. Amint megvan az és a fürdőszoba, akkor költözünk, már az sem érdekel, hogy a beltéri ajtók nem lesznek meg addig.

A mostani állapot ugyanis cseppet sem ideális, mivel Matyival konkrétan külön élünk”

– mondta a műsorvezető.

Tímea az édesanyjánál, Simon Mátyás pedig Hatvanban, a családjánál tartózkodik a felújítás ideje alatt. Így ismét egyfajta távkapcsolatban élnek, és ingáznak egymáshoz, ahogy idejük engedi. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat.

Váratlan fordulat: Gelencsér Tímea lefújja az esküvőt?

Sokáig úgy tűnt, hogy minden a tervek szerint halad, ám most váratlan fordulat árnyékolta be a műsorvezető nagy napja körüli készülődést. Gelencsér Tímea két hónap után tért haza Dominikáról, ahol az Exatlon Hungary forgatásán dolgozott, ez az idő túl hosszú volt és sok mindenre ráébresztette. A műsorvezetőre szinte azonnal rázúdult minden teendő, hiszen alig volt ideje pihenni. Gelencsér Tímea bevallotta, hogy az esküvő szervezése jelenleg annyira rosszul áll, hogy a halasztás gondolata is felmerült bennük.

Új szerepben Gelencsér Tímea

Gelencsér Tímea az Újratervezés új műsorvezetőjeként Stohl Andrásék mellett tűnik fel, miközben a saját bőrén is megtapasztalja, mit jelent egy elhúzódó házfelújítás.