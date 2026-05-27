Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett – ezt önnek is látnia kell!

Videó

Akkora sprintet vágott le a tiszás pénzügyminiszter, hogy az olimpikonok is megirigylik

rapper

„Az exem egy k**va” – G.w.M minden eddiginél durvább támadást indított

53 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Már a hivatalos premier előtt felrobbantotta az internetet G.w.M legújabb dala. A G.w.M - Nagy Melanie konfliktus ismét reflektorfénybe került, miután a rapper brutális és sokak szerint megalázó sorokkal üzent volt párjának az új számban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rapperNagy MelanieG.w.M

A TikTokra kiszivárgott promórészletek pillanatok alatt végigsöpörtek a közösségi médián, a kommentelők pedig azonnal egymásnak estek. Sokan úgy érzik, hogy G.w.M ezúttal minden eddiginél keményebben támadta Nagy Melanie-t, miközben mások szerint az előadó csak őszintén beszél a múltjáról és a sérelmeiről – írja a Bors.

G.w.M új dala már a premier előtt felrobbantotta az internetet a Nagy Melanie-nak szánt brutális sorok miatt.
G.w.M új dala már a premier előtt felrobbantotta az internetet a Nagy Melanie-nak szánt brutális sorok miatt Fotó: MW Bulvár

G.w.M nyers vallomása után elszabadult a kommentháború

A legnagyobb visszhangot egyértelműen az a sor váltotta ki, amelyben a rapper nyersen beszél az exéről és a pénzről:

Az exem egy k**va, pedig otthagytam a millákat, hazudozik rólam az újságban.

A G.w.M új dala többek szerint nemcsak egy zenei produkció, hanem egy újabb nyilvános hadüzenet is a volt kapcsolatának. Az elmúlt években ugyanis többször is a nyilvánosság előtt zajlottak a konfliktusok közte és Nagy Melanie között, így sok rajongó biztosra veszi, hogy a mostani sorokra érkezhet válasz is.

@gwmmusic_official Érkezik a 3. Nóta az albumról! Premier : MÁJUS 28/19:00/ #fy #nekedbe #foryou #gwm #nekedbelegyen ♬ eredeti hang - GWMMUSIC_OFFICIAL

G.w.M szerint rengeteget hagyott hátra

A dalszöveg alapján az előadó arra utalhatott, hogy a szakítás után komoly anyagi támogatást hagyott maga mögött. G.w.M szerint hiába biztosította a közös gyermekek és volt párja jövőjét, a konfliktusok és a nyilvános üzengetések azóta sem értek véget.

A rapper ugyan ma már Kulcsár Edina mellett él boldog családi életet, úgy tűnik, a múlt továbbra is erősen jelen van az életében és a zenéjében is. 

A rajongók szerint pontosan emiatt ennyire személyes és indulatos az új szám.

A kiszivárgott videó alatt percek alatt elszabadult a kommentháború. Többen azt írják, hogy hiányzik nekik a régi G.w.M, és szerintük az új dalok már túlságosan erőltetettek.

 

A G.w.M és Nagy Melanie ügy most ismét olyan témává vált, amely napokig uralhatja a közösségi médiát. Sokan már most arra kíváncsiak, hogy Nagy Melanie reagál-e majd nyilvánosan a kemény dalszövegre.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Nagy Melanie válasza lehet a következő botrány

Bár Nagy Melanie egyelőre nem reagált a kiszivárgott sorokra, a rajongók biztosra veszik, hogy nem fogja szó nélkül hagyni az ügyet. A közösségi oldalakon már most rengetegen találgatják, vajon újabb nyilatkozat vagy nyilvános üzengetés indulhat-e a felek között.

Az biztos, hogy G.w.M új dala már a megjelenés előtt hatalmas figyelmet kapott — és könnyen lehet, hogy a premier után még nagyobb botrány robban ki körülötte.

Egymást érik a tragédiák G.w.M családjában – megszólalt a rapper

Néhány nap alatt egymást érték a megrázó események az ismert magyar rapper életében, amelyek súlyosan próbára tették a családját. G.w.M ezúttal nem zenéről vagy magánéleti örömhírről beszélt, hanem egy olyan drámai történetről, amely során közeli hozzátartozója életveszélyes állapotba került.

G.w.M megható fotót posztolt kislányáról

A rajongók teljesen elolvadtak a rapper legújabb posztjától, amely egy meghitt családi pillanatot mutat meg. A fotón G.w.M kislányával, Amarával szerepel, és olyan oldalát villantja meg, amit ritkán látni tőle. A bejegyzés pillanatok alatt hatalmas szeretetáradatot indított el.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!