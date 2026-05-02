A Házasság első látásra szereplője újra szingli: ezért hagyta el a párját

A Házasság első látásra 3. évadának szereplője, Tigyi Kármen a Borsnak beszélt először arról, hogy felbontotta párkapcsolatát. A fiatal nő szerint a szakításhoz nem egyetlen vita, hanem komoly értékrendbeli különbségek vezettek.
Házasság első látásra szakítás: ezért lett vége a kapcsolatnak
Kármen elmondása szerint morális és vallási kérdésekben nem tudtak közös nevezőre jutni.
Úgy érezte, párja nézetei a vallásról, a nőkről és a háborúról túl távol állnak attól az értékrendtől, amelyben ő hisz.
A fitneszmodell azt is elárulta, hogy egy idő után már a társaságába és az édesanyjához sem szívesen vitte be volt párját, mert tartott attól, hogy kellemetlen helyzetbe kerülhet miatta.
Nincs idő a búslakodásra
Bár a szakítás fájdalmas döntés lehetett, Kármen nem szeretne beleragadni a rossz érzésekbe. Most a sportba menekül, és fitneszversenyre készül, ahol élete legjobb formáját szeretné megmutatni.
Kármen teljes nyilatkozatát a BORS oldalán olvashatja.
