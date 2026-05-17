Kiderült, mikor jön a Hunyadi folytatása – a rajongók megőrülnek érte

A Hunyadi folytatása a regényciklus 13. részeként jelenik meg Túl a tűz és érc falán címmel, amely 1453 januárjától veszi fel a történet fonalát. Az új kötet egyik legfontosabb eseménye Konstantinápoly ostroma lesz, miközben Hunyadi János már nem kormányzóként, hanem tapasztalt hadvezérként próbálja meg feltartóztatni az Oszmán Birodalom terjeszkedését – írja a Bors.

A Hunyadi folytatása heteken belül megjelenik, az új kötet minden eddiginél nagyobb történelmi csatákat idéz fel – Fotó: Bús Csaba / PN Petőfi Népe

A Hunyadi folytatása Konstantinápolyig vezet

A sorozat írója, Bán Mór — polgári nevén Bán János — elárulta, hogy az új rész az egyik legizgalmasabb korszakot dolgozza fel. Elmondása szerint harminc éve foglalkozik Hunyadi korával, mégis folyamatosan képes új részleteket felfedezni a történelmi forrásokban.

Az író szerint a Hunyadi-regények sikere azt bizonyítja, hogy a magyar olvasókat továbbra is rendkívül érdekli a magyar történelem. Úgy látja, hogy a könyvek és a TV2 nagy sikerű sorozata együtt új lendületet adott a történelmi témájú regényeknek Magyarországon.

Nyolc díjat söpört be a Hunyadi

A Hunyadi című sorozat tavaly debütált a TV2 képernyőjén, és rövid idő alatt az egyik legnézettebb hazai produkcióvá vált. A széria külföldön Rise of the Raven címen fut, és idén már nyolc szakmai díjat is bezsebelt.

A produkció öt elismerést kapott a Big Picture Awardson, további hármat pedig a Televíziós Újságírók Díján. A sorozat népszerűsége a főszereplőket is országosan ismertté tette, a rajongók pedig már most találgatják, hogy az új könyvből készülhet-e később új évad vagy külön filmes feldolgozás.

Bán Mór személyesen járta végig a csaták helyszíneit

Az író korábban számos történelmi helyszínt is felkeresett a hitelesebb ábrázolás érdekében. Járt többek között Várnában, Vajdahunyadon, Déván, Gyulafehérváron, valamint szerbiai erődítményekben is.

Bán Mór szerint a helyszínek bejárása segít abban, hogy pontosabban vissza tudja adni a korszak hangulatát. Úgy fogalmazott: bár ma már kevés emlék utal arra, hogyan néztek ki ezek a vidékek a 15. században, a történelmi atmoszféra még mindig érezhető.

Képregény és sorozat is segítheti a történelem megszerettetését

Az író arról is beszélt, hogy fiatalon rajzoló szeretett volna lenni, és már tizenévesként Hunyadi korában játszódó képregényeket tervezett. Később megjelent képregényes formában a Hajnalcsillag fénye, valamint a Fekete sereg sorozat is.