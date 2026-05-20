Rá sem ismerni Eminem lecsúszott exére

A beszámolók szerint az 51 éves Scott Mt. Clemens városában egy parkoló autónak ütközött, ami után a helyszínre érkező rendőrök azonnal észrevették rajta az ittasság jeleit. A jelentés szerint nehezen állt meg a lábán, beszéde összefolyó volt, és erősen érződött rajta az alkoholszag – írja a Page Six.

Ittas vezetés miatt letartóztatták Eminem volt feleségét. A kép illusztráció.Fotó: DAVID GRAY / AFP

Nem először vezetett ittasan Scott

A hatóságoknak elmondta, hogy órákkal korábban alkoholt fogyasztott. Az első alkoholszondás vizsgálat 0,204-es véralkoholszintet mutatott, ami jóval meghaladta a megengedett határértéket. A rendőrök őrizetbe vették, majd a rendőrőrsre szállították, ahol további mérések is készültek. A beszámolók alapján Scott együttműködő volt az intézkedés során.

A letartóztatás szerda este történt, majd másnap a Macomb megyei börtönbe szállították.

Később szabadlábra helyezték. Az ügy különösen nagy figyelmet kapott, mivel néhány nappal korábban már bíróság elé állt egy hasonló incidens miatt. Egy februári baleset kapcsán nem vitatta, hogy ittas állapotban vezetett, illetve azt sem, hogy nem jelentette a történteket. Az előző eset során állítólag szintén egy parkoló autónak ütközött, miközben fiát, Parkert és annak barátait vitte vásárolni. A jelentések szerint a helyszínt elhagyta, majd hazaérve garázsajtajának hajtott. Az incidens után kisebb sérülésekkel kórházba szállították. A testkamerás felvételek alapján a járműben üdítős és alkoholos palackokat is találtak, valamint alkoholszondás vizsgálatot is végeztek rajta. A februári ügyben az ítélethirdetés a következő hónapban várható.

Kim Scott neve hosszú éveken át összefonódott a világhírű rapperrel, Eminemmel.

Kapcsolatuk többször is viharos fordulatokat vett: 1999-ben házasodtak össze, majd két évvel később elváltak. 2006-ban rövid időre újra összeházasodtak, de néhány hónappal később ismét különváltak. A párnak közös gyermekei és nevelt családtagjai is vannak, köztük Hailie Jade Mathers, aki az elmúlt években maga is ismert médiaszemélyiséggé vált.

🚨 Eminem's ex-wife Kim Scott blew more than 2x legal limit, police say.



Read more: https://t.co/4SUcPd7nKM pic.twitter.com/lVYzkz5GnJ — TMZ (@TMZ) May 19, 2026

Kim Scott legutóbbi ügye ismét ráirányította a figyelmet az ittas vezetés súlyos következményeire, különösen akkor, ha valakinél rövid időn belül többször is hasonló eset történik. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy öngyilkosságot kísérelt meg Eminem volt felesége.