Minden szem rájuk szegeződött: álomszép nővel az oldalán jelent meg Jákob Zoli a nívós gálán

A milliárdos üzletember büszkén pózolt a fotósok előtt, miközben követői az Instagramon is ámulva figyelték a különleges pillanatot. A fiatal lány olyan természetes eleganciával jelent meg Jákob Zoli oldalán, hogy szinte minden hírességet háttérbe szorított az estén – írja a Bors.
Jákob Zoli lánya ellopta a show-t a Nobu gáláján
Zoli lánya nemcsak csinos ruhaválasztásával, hanem édesapjára emlékeztető karizmatikus kisugárzásával is lenyűgözte a vendégeket. A közösségi oldalakon pillanatok alatt elterjedtek a közös fotók, a kommentelők pedig záporoztak a dicséretekkel.
Az üzletember megható üzenetet is írt a kép mellé, amelyben „tündér lányának” nevezte gyermekét.
Sokan meglepődtek azon, hogy Zoli ezúttal betekintést engedett a családi életébe, hiszen gyermekeit eddig óvta a nyilvánosságtól. Kevesen tudják, hogy a Luxoya vezetője három gyermek édesapja, akikre mindennél büszkébb. Első házasságából született fia, Dávid már felnőttként építi saját életét, miközben kerüli a reflektorfényt.
Második házasságából két lánya született, akik a mesés gazdagság ellenére is szerény és hétköznapi életet élnek.
A milliárdos korábban többször hangsúlyozta, hogy gyermekeit tudatos neveléssel próbálja távol tartani a luxus káros hatásaitól. A Nobu gáláján készült fotók azonban most megmutatták, milyen szoros és szeretetteljes kapcsolat köti össze az üzletembert és lányát. A rajongók szerint ritkán látni ennyire őszinte és meghitt pillanatot a hazai celebvilágban.
Meglepő vallomást tett az üzletember: ezért félnek tőle a nők
Hiába a mesés vagyon és a luxusélet, Jákob Zoli most őszintén elárulta, miért tartanak tőle a nők ismerkedéskor, és mit keres valójában egy kapcsolatban. A milliárdos üzletember meglepő vallomása sokakat ledöbbentett, hiszen kiderült: számára nem a pénz, hanem egészen más értékek számítanak igazán.
Ismét rászorulón segített Jákob Zoli
Jákob Zoli régóta ismert arról, hogy rendszeresen segíti a rászorulókat és örömet szerez azoknak, akik nehéz helyzetbe kerülnek. Ezúttal egy szombathelyi kisfiú álmát váltotta valóra a milliárdos üzletember, miután meghallotta a történetét, a megható gesztus pedig sokakat megérintett.