Minden szem rájuk szegeződött: álomszép nővel az oldalán jelent meg Jákob Zoli a nívós gálán

A milliárdos üzletember büszkén pózolt a fotósok előtt, miközben követői az Instagramon is ámulva figyelték a különleges pillanatot. A fiatal lány olyan természetes eleganciával jelent meg Jákob Zoli oldalán, hogy szinte minden hírességet háttérbe szorított az estén – írja a Bors.

Jákob Zoli három gyerek édesapja

Fotó: Szabolcs László

Jákob Zoli lánya ellopta a show-t a Nobu gáláján

Zoli lánya nemcsak csinos ruhaválasztásával, hanem édesapjára emlékeztető karizmatikus kisugárzásával is lenyűgözte a vendégeket. A közösségi oldalakon pillanatok alatt elterjedtek a közös fotók, a kommentelők pedig záporoztak a dicséretekkel.

Az üzletember megható üzenetet is írt a kép mellé, amelyben „tündér lányának” nevezte gyermekét.

Sokan meglepődtek azon, hogy Zoli ezúttal betekintést engedett a családi életébe, hiszen gyermekeit eddig óvta a nyilvánosságtól. Kevesen tudják, hogy a Luxoya vezetője három gyermek édesapja, akikre mindennél büszkébb. Első házasságából született fia, Dávid már felnőttként építi saját életét, miközben kerüli a reflektorfényt.

Második házasságából két lánya született, akik a mesés gazdagság ellenére is szerény és hétköznapi életet élnek.

A milliárdos korábban többször hangsúlyozta, hogy gyermekeit tudatos neveléssel próbálja távol tartani a luxus káros hatásaitól. A Nobu gáláján készült fotók azonban most megmutatták, milyen szoros és szeretetteljes kapcsolat köti össze az üzletembert és lányát. A rajongók szerint ritkán látni ennyire őszinte és meghitt pillanatot a hazai celebvilágban.

Zákob Zoli büszke apaként a lánya mellett

Fotó: Instagram/Bors