Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális árak, hüledező turisták – ennyibe kerül a balatoni hekk 2026-ban

Érdekes!

Akár az életünket is megmentheti ez a táplálékkiegészítő – de csak ha helyesen szedjük!

kárász róbert

56 évesen új életet kezdett Kárász Róbert

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Teljesen új irányt vett a műsorvezető magánélete kislánya születésével. Kárász Róbert korábban biztos volt benne, hogy lezárta az apaság fejezetét, de amikor megismerte Baska Barbarát, minden megváltozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kárász róbertműsorvezetőkislánycsalád

Kárász Róbert életében az elmúlt években szinte minden megváltozott. A műsorvezető korábban úgy gondolta, már nem házasodik meg újra, és újabb gyermekvállalást sem tervezett. Aztán megismerte Baska Barbarát, kapcsolatukból pedig megszületett kislányuk, Lelle, aki teljesen új fejezetet nyitott mindkettőjük életében. A pár ma már egy nagy mozaikcsaládként éli a mindennapokat, és úgy érzik, a kislány érkezése még szorosabbra fűzte közöttük a köteléket – írja a Bors.

Kárász Róbert élete megváltozott Lelle születésével
Kárász Róbert élete megváltozott Lelle születésével – Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Kárász Róbert családjában mindent átírt Lelle

Kárász Róbert és Baska Barbara a hot! magazinnak meséltek közös életükről és arról, hogyan váltak igazi mozaikcsaláddá. A párnak összesen hat gyermeke van, de mint mondják, valójában öt gyermeket nevelnek együtt: Robi három lány édesapja, Barbara pedig két fiú és egy lány anyukája. A műsorvezető elárulta, Lelle érkezése egészen különleges élmény számukra. Barbara szerint most először élheti meg azt, hogy a gyermeknevelés valódi közös feladat, hiszen mindenben együtt vesznek részt. A családtagok is gyorsan elfogadták a kislányt, sőt Barbara fiai is rajonganak érte.

Kárász Róbert arról is beszélt, hogy 56 évesen teljesen másként éli meg az apaságot, mint fiatalon. Bár korábban is sok időt töltött a gyermekeivel, ma már tudatosabban figyel arra, hogy minőségi időt adhasson a lányának. Úgy fogalmazott, Lelle az élete „utolsó nagy ajándéka”. A pár szerint kapcsolatukat a szeretet, az összetartás és a hit tartja össze. Júniusban kislányuk keresztelőjére készülnek, amely számukra még az első házassági évfordulójuknál is fontosabb esemény lesz.

„A Jóisten velem volt” – drámai részletek Kárász Róbert balesetéről

A Duna TV tartalmakért felelős igazgatója 12 napja fekvőgipszet kapott, zúzódásokkal és mikroszalag-szakadásokkal fekszik. Kárász Róbert az Origónak azt mondta, hogy nagyon szeretett motorozni, de most valószínűleg felhagy vele.

 

Levágták a fekvőgipszet Kárász Róbert lábáról

Kárász Róbert közösségi oldalán jelentette be, hogy levágták a fekvőgipszet a lábáról.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!