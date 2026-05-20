56 évesen új életet kezdett Kárász Róbert

Kárász Róbert életében az elmúlt években szinte minden megváltozott. A műsorvezető korábban úgy gondolta, már nem házasodik meg újra, és újabb gyermekvállalást sem tervezett. Aztán megismerte Baska Barbarát, kapcsolatukból pedig megszületett kislányuk, Lelle, aki teljesen új fejezetet nyitott mindkettőjük életében. A pár ma már egy nagy mozaikcsaládként éli a mindennapokat, és úgy érzik, a kislány érkezése még szorosabbra fűzte közöttük a köteléket – írja a Bors.

Kárász Róbert élete megváltozott Lelle születésével – Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Kárász Róbert családjában mindent átírt Lelle

Kárász Róbert és Baska Barbara a hot! magazinnak meséltek közös életükről és arról, hogyan váltak igazi mozaikcsaláddá. A párnak összesen hat gyermeke van, de mint mondják, valójában öt gyermeket nevelnek együtt: Robi három lány édesapja, Barbara pedig két fiú és egy lány anyukája. A műsorvezető elárulta, Lelle érkezése egészen különleges élmény számukra. Barbara szerint most először élheti meg azt, hogy a gyermeknevelés valódi közös feladat, hiszen mindenben együtt vesznek részt. A családtagok is gyorsan elfogadták a kislányt, sőt Barbara fiai is rajonganak érte.

Kárász Róbert arról is beszélt, hogy 56 évesen teljesen másként éli meg az apaságot, mint fiatalon. Bár korábban is sok időt töltött a gyermekeivel, ma már tudatosabban figyel arra, hogy minőségi időt adhasson a lányának. Úgy fogalmazott, Lelle az élete „utolsó nagy ajándéka”. A pár szerint kapcsolatukat a szeretet, az összetartás és a hit tartja össze. Júniusban kislányuk keresztelőjére készülnek, amely számukra még az első házassági évfordulójuknál is fontosabb esemény lesz.