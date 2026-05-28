Kárpáti Rebeka lefeküdt egy rendezővel? Most elmondta az igazságot

Kárpáti Rebeka kemény vádakról beszélt a Borsnak adott interjújában. A színésznőként, műsorvezetőként és üzletasszonyként is ismert médiaszereplő elmondta, rendszeresen megkapja, hogy nem a tehetsége vagy a munkája miatt jutott szerepekhez, hanem azért, mert lefeküdt egy rendezővel, vagy kavart egy producerrel.

Kárpáti Rebeka - szépségkirálynő

Fotó: MW bulvár

Kommentcunami zúdult Kárpáti Rebekára a Legénybúcsú miatt

A támadások legutóbb a Legénybúcsú című film és színdarab kapcsán robbantak be igazán. Kárpáti Rebeka szerepe után a Redditen többen azt sugallták, hogy nem a munkája miatt kapta meg a lehetőséget, hanem azért, mert lefeküdhetett egy rendezővel, vagy kavarhatott egy producerrel.

A színésznő szerint ezek a vádak régóta kísérik a pályáját, miközben gyerekkora óta forgatásokon dolgozott, reklámfilmekben szerepelt, és hazai, valamint külföldi produkciókban is statisztált.

Kárpáti Rebeka arról is beszélt, hogy drámatagozaton tanult, komolyan készült a színészi pályára, és fel is vették a Pesti Magyar Színiakadémiára, de a képzés végül nem indult el levelező formában. Jelenleg a hostess-ügynöksége áll a munkája középpontjában, ahol olyan női közösséget akar építeni, amelyben a lányok egymást segítik.

