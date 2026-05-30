Kiara Lord KKevinnél töltötte az éjszakát: minden pikáns részletet elárult

A volt felnőttfilmes szerint az egész helyzetet KKevin kezdeményezte, ő pedig többször is rákérdezett, hogy biztosan jó ötlet-e a közeledés. Kiara Lord azt is elárulta, hogy az énekes környezetéből végül jelezték: a történet nem szerencsés irányba halad – számolt be róla a Bors.
Kiara Lord szerint a botrány nagyobbat szólt, mint maga a koncert
A híresség bevallotta, hogy az ominózus este egyáltalán nem tartozik élete legszebb emlékei közé.
„Ez egy rendkívül görbe este volt, annyit azért elmondok. Leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor Isten elhagyja az embert!” – fogalmazott.
Később még drámaibban írta le az érzéseit:
Én tényleg azt érzem, hogy így le lettem rántva a mélybe. És ha már ott jártam a pokolban, akkor megöleltem az ördögöt.
A vallomásból az is kiderült, hogy az este végén KKevin otthonában kötöttek ki. Kiara hangsúlyozta, hogy a csókon kívül semmi más nem történt közöttük azon az éjszakán. Elmondása szerint egy későbbi, méltóbb alkalmat kerestek volna a folytatásra, ám erre végül nem került sor. A történet egyik nagy kérdése ugyanakkor továbbra is nyitott maradt: KKevin mindeddig nem árulta el, ő hogyan élte meg a sokat emlegetett csókot.
KKevin és Kiara Lord forró csókja
Valósággal beindultak a találgatások, miután egy budapesti koncert után előkerült egy fotó, amelyen KKevin és Kiara Lord szenvedélyesen csókolóznak. A képet ugyan gyorsan törölték a közösségi médiából, de addigra már futótűzként terjedt az interneten, a rajongók pedig azonnal összeboronálták a párost. A pletykákat tovább erősíti, hogy Kiara Lord korábban már beszélt arról, hogy többször randizott a rapperrel, és kölcsönösen felkeltették egymás érdeklődését.
