Király Linda ledöbbent, a vőlegénye pakolásra szólította fel

Király Linda hosszú évek után talált rá arra a férfira, aki mellett valóban önmaga lehet. Az énekesnő az elmúlt időszakban látványos életmódváltáson ment keresztül, lefogyott, kiegyensúlyozottabb lett, és úgy tűnik, a magánéletében is révbe ért. Vőlegénye, Roli nemcsak társként, hanem biztos pontként is megjelent az életében, bár mellette egy percig sem lehet unatkozni.

Király Linda vőlegénye nagy dobásra szánta el magát: azonnal útra keltek

Az énekesnő nemrég egy különleges történetet osztott meg kapcsolatáról. Elárulta, hogy vőlegénye egy teljesen váratlan ötlettől vezérelve késő este közölte vele, hogy pakoljon, indulnak Olaszországba. Linda először megdöbbent, hiszen fárasztó napjuk volt, és semmilyen utazást nem terveztek – írja a Bors.

Jól működik Király Linda kapcsolata

Roli azonban meglátta, hogy Linda szülei éppen Gradóban nyaralnak, ezért úgy döntött, azonnal autóba ülnek, hogy meglepjék őket. A spontán kaland végül hajnalig tartott, de az énekesnő szerint pontosan az ilyen pillanatok miatt működik jól a kapcsolatuk.

Linda azt is elmondta, hogy már közös otthont keresnek Magyarországon, és komolyan tervezik a jövőt.

Az énekesnő úgy érzi, hosszú idő után végre megtalálta azt a társat, aki mellett igazán boldog lehet. Úgy tűnik, Király Linda életében most minden a helyére került: a siker, az önbizalom és a szerelem egyszerre talált rá.

