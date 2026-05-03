Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: „Szétesőben a NATO!”

Sport

Megdöbbentő döntés: ezért változott a Miami Nagydíj kezdési időpontja

kiss kriszta

Súlyos lelki traumák és zaklatás árnyékolta be Kiss Kriszta életét

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Nagy Ő győztese megrázó őszinteséggel mesélt múltja legsötétebb időszakáról. Kiss Kriszta elárulta, milyen súlyos lelki és fizikai megpróbáltatásokon ment keresztül fiatalon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kiss krisztakapcsolatzaklatás

Kiss Kriszta alig húszéves volt, amikor egy brutális gyilkosság koronatanújává vált: akkori párja édesanyját kegyetlen módon meggyilkolták. A történtek nemcsak a családot, hanem a kapcsolatukat is teljesen szétzilálták. A tragédia után Kiss Kriszta párja mentálisan összeomlott, és viselkedése kiszámíthatatlanná, majd veszélyessé vált – írja a Bors.

Kiss Kriszta drámai vallomása: évekig terrorizálta volt párja
Kiss Kriszta drámai vallomása: évekig terrorizálta volt párja
Fotó: Bors

„Ezt a traumát a szerelmünk nem tudta túlélni, a párom pedig egyszerűen beleőrült a történtekbe. Hiába maradtam mellette, a kapcsolatunk brutálisan megromlott, és végül menekülnöm kellett” – emlékezett vissza. 

A férfi egyre agresszívebbé vált: volt, hogy az utcán támadt rá, máskor fenyegető jelenlétével tartotta rettegésben. A mindennapok része lett az állandó szorongás, a bezártság és a kiszolgáltatottság érzése. 

A zaklatás odáig fajult, hogy volt párja rendszeresen megjelent a lakása körül, sőt, előfordult, hogy az ajtaja előtt töltötte az éjszakát. A lelki terror egyik legsúlyosabb formája az volt, hogy a férfi rendszeresen öngyilkossággal fenyegette.  

„Ez a lelki sérülés okozta a cukorbetegségemet, és egyik betegség hozta a másikat, aminek köszönhetően az anyaságot is el kellett engednem. Ma már a lakásom minden négyzetmétere be van kamerázva. A nyugalom és a biztonság lett a legfontosabb, mert olyan mély sebeket kaptam, amiket évekig gyógyítottam” – mondta a sztár. 

Bár sikerült kilépnie a bántalmazó kapcsolatból, a történtek hatása máig érezhető az életében. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat.

Valóban szakított Stohl András és Kiss Kriszta?

A válasz röviden: nem – de a helyzet ennél árnyaltabb. A találgatások akkor indultak be igazán, amikor Kiss Kriszta egy interjúban úgy fogalmazott, hogy „egyedül van”, ami sokak szerint egyértelmű utalás lehetett a szakításra.

A pár ritkábban mutatkozik együtt, és az is feltűnt, hogy Stohl András nem vett részt Kriszta születésnapi buliján, ami tovább erősítette a pletykákat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!