Súlyos lelki traumák és zaklatás árnyékolta be Kiss Kriszta életét

Kiss Kriszta alig húszéves volt, amikor egy brutális gyilkosság koronatanújává vált: akkori párja édesanyját kegyetlen módon meggyilkolták. A történtek nemcsak a családot, hanem a kapcsolatukat is teljesen szétzilálták. A tragédia után Kiss Kriszta párja mentálisan összeomlott, és viselkedése kiszámíthatatlanná, majd veszélyessé vált – írja a Bors.

Kiss Kriszta drámai vallomása: évekig terrorizálta volt párja

Fotó: Bors

„Ezt a traumát a szerelmünk nem tudta túlélni, a párom pedig egyszerűen beleőrült a történtekbe. Hiába maradtam mellette, a kapcsolatunk brutálisan megromlott, és végül menekülnöm kellett” – emlékezett vissza.

A férfi egyre agresszívebbé vált: volt, hogy az utcán támadt rá, máskor fenyegető jelenlétével tartotta rettegésben. A mindennapok része lett az állandó szorongás, a bezártság és a kiszolgáltatottság érzése.

A zaklatás odáig fajult, hogy volt párja rendszeresen megjelent a lakása körül, sőt, előfordult, hogy az ajtaja előtt töltötte az éjszakát. A lelki terror egyik legsúlyosabb formája az volt, hogy a férfi rendszeresen öngyilkossággal fenyegette.

„Ez a lelki sérülés okozta a cukorbetegségemet, és egyik betegség hozta a másikat, aminek köszönhetően az anyaságot is el kellett engednem. Ma már a lakásom minden négyzetmétere be van kamerázva. A nyugalom és a biztonság lett a legfontosabb, mert olyan mély sebeket kaptam, amiket évekig gyógyítottam” – mondta a sztár.

Bár sikerült kilépnie a bántalmazó kapcsolatból, a történtek hatása máig érezhető az életében. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat.

Valóban szakított Stohl András és Kiss Kriszta?

A válasz röviden: nem – de a helyzet ennél árnyaltabb. A találgatások akkor indultak be igazán, amikor Kiss Kriszta egy interjúban úgy fogalmazott, hogy „egyedül van”, ami sokak szerint egyértelmű utalás lehetett a szakításra.

A pár ritkábban mutatkozik együtt, és az is feltűnt, hogy Stohl András nem vett részt Kriszta születésnapi buliján, ami tovább erősítette a pletykákat.