Kökény Attila házassága éveken át komoly válságban volt – felesége már azt hitte, nincs tovább

Kökény Attila és felesége őszintén beszéltek kapcsolatuk nehéz időszakairól a Viasat3 egyik műsorában. Az énekes elárulta, hogy házasságukat hosszú éveken át gyakori veszekedések és különköltözések terhelték, miközben mindketten temperamentumos természetűek voltak.

Kökény Attila házassága éveken át komoly válságban volt

A Megasztár egykori felfedezettje arról is beszélt, hogy zenészként sok éjszakai fellépése volt, emiatt a családi élet jelentős része a feleségére hárult. Aranka szerint nehéz volt számára elfogadni, hogy férje sokszor hajnalig dolgozott vagy kimaradt, miközben ő a gyereknevelés mindennapi terheit viselte - írja a Bors.

Az énekes felidézett egy korábbi időszakot, amikor még apróságokon is komoly viták alakultak ki köztük, és előfordult, hogy egyikük elköltözött néhány napra. Mint mondta, fiatalon mindketten hevesebben reagáltak a konfliktusokra, de sosem bírták sokáig egymás nélkül.

Aranka arról beszélt, hogy idővel eljutott arra a pontra, amikor már elgondolkodott azon, van-e értelme folytatni a kapcsolatot. Fontosnak tartotta azonban, hogy gyermekeik teljes családban nőjenek fel, ezért sokáig kitartott a házasság mellett.

Kökény Attila végül azt is bevallotta, hogy az alkoholos bulizások után szinte biztos volt benne, hogy újabb veszekedés vár rá otthon. Úgy fogalmazott, az évek során később értékelte át igazán a kapcsolatuk nehéz időszakait, ugyanakkor egyikük sem tudta elképzelni az életét a másik nélkül.