Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

Kovács Kati drámai bejelentést tett a jövőjéről

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az énekesnő több mint hat évtizede áll színpadon, és ma is aktívan koncertezik. Kovács Kati szerint a zene az, ami életben tartja, és addig szeretne énekelni, amíg az egészsége engedi.
Kovács Kati továbbra sem gondolkodik a visszavonuláson, sőt saját bevallása szerint a zene az, ami „életben tartja”. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művész a hot! magazinnak adott interjúban arról beszélt, hogy számára a színpad nem csupán munka, hanem életforma – számol be a Bors. 

Fotó: hot! magazin/Archív

Kovács Kati már 17 évesen színpadra állt, és azóta is aktívan koncertezik. Úgy fogalmazott: addig szeretne énekelni, amíg az egészsége engedi, mert a zene mindennapi szükséglete. 

Kovács Kati arról is beszélt, hogy a zenei pályán korábban számos nehézséggel és visszaéléssel is szembesült, de ezek felett igyekezett gyorsan továbblépni. 

„Nagyon sok ajánlatot kaptam külföldről” – mondta az énekesnő. 

Amikor Hamburgban jártam, a Led Zeppelin előtt léptem fel. Az Ein Tag im September című dalom rögtön sláger lett

 – tette hozzá. 

Jelenleg is aktívan készül következő nagy koncertjére, amelyet a Várkert Bazárban rendeznek meg. A fellépések előtt saját bevallása szerint sokszor álmatlanul forgolódik, mert fejben újra és újra végigveszi a dalokat. 

Kovács Kati férjével való kapcsolatáról is beszélt

Magánéletéről ritkábban beszél, de elárulta: hosszú házassága stabil és kiegyensúlyozott, amelynek alapja a kölcsönös tisztelet és hasonló értékrend. Erről részletesebben a Bors oldalán olvashat. 

Kovács Kati: Komoly mélypontokat éltem át

Kovács Kati az 1965-ös Ki mit tud? győzelme óta számos díjat nyert el, a magyar zenei élet meghatározó alakja lett. Azonban élete nem csak a csillogásról szólt, számtalan nehézséget élt át és kompromisszumokat kellett kötnie. Az énekesnő életének talán legnagyobb fájdalmát a gyermekvállalás kérdése jelenti, amelyről őszintén mesélt. Vallomását az Origo oldalán elolvashatja.

 

