Kovács Kati drámai bejelentést tett a jövőjéről

Kovács Kati továbbra sem gondolkodik a visszavonuláson, sőt saját bevallása szerint a zene az, ami „életben tartja”. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művész a hot! magazinnak adott interjúban arról beszélt, hogy számára a színpad nem csupán munka, hanem életforma – számol be a Bors.
Kovács Kati már 17 évesen színpadra állt, és azóta is aktívan koncertezik. Úgy fogalmazott: addig szeretne énekelni, amíg az egészsége engedi, mert a zene mindennapi szükséglete.
Kovács Kati arról is beszélt, hogy a zenei pályán korábban számos nehézséggel és visszaéléssel is szembesült, de ezek felett igyekezett gyorsan továbblépni.
„Nagyon sok ajánlatot kaptam külföldről” – mondta az énekesnő.
Amikor Hamburgban jártam, a Led Zeppelin előtt léptem fel. Az Ein Tag im September című dalom rögtön sláger lett
– tette hozzá.
Jelenleg is aktívan készül következő nagy koncertjére, amelyet a Várkert Bazárban rendeznek meg. A fellépések előtt saját bevallása szerint sokszor álmatlanul forgolódik, mert fejben újra és újra végigveszi a dalokat.
Magánéletéről ritkábban beszél, de elárulta: hosszú házassága stabil és kiegyensúlyozott, amelynek alapja a kölcsönös tisztelet és hasonló értékrend.
Kovács Kati: Komoly mélypontokat éltem át
Kovács Kati: Komoly mélypontokat éltem át

Kovács Kati az 1965-ös Ki mit tud? győzelme óta számos díjat nyert el, a magyar zenei élet meghatározó alakja lett. Azonban élete nem csak a csillogásról szólt, számtalan nehézséget élt át és kompromisszumokat kellett kötnie. Az énekesnő életének talán legnagyobb fájdalmát a gyermekvállalás kérdése jelenti, amelyről őszintén mesélt.