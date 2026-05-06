Rá se lehet ismerni Kulcsár Edinára — brutális, amit a teste átalakulásával művelt

Kulcsár Edina változása nem egyik napról a másikra történt, hanem tudatos életmódváltás eredménye. A sztáranyuka Instagram-oldalán mesélt arról, hogy elérte az áhított súlyt, de számára ez még csak az út eleje. Elmondása szerint ebben a súlyban már jól érzi magát, ugyanakkor új célokat tűzött ki maga elé – írja a Bors.

Kulcsár Edina fogyás után elképesztő formában van — tíz kilót adott le, most pedig az izmosodásra helyezi a hangsúlyt

Kulcsár Edina új célt tűzött ki a fogyás után

„Sikerült elérnem a célomat, fogytam 10 kg-ot, elértem az áhított súlyt, nyilván messze még a cél… ebben a súlyban jól érzem magam” — fogalmazott őszintén.

A modell azt is hangsúlyozta, hogy mostantól még nagyobb hangsúlyt kap az edzés. Nem titkolja, hogy a következő időszakban akár néhány kiló vissza is jöhet, de ez már az izomtömeg növekedésének lesz köszönhető.

„Nyilván most ráfekszem jobban az edzésre… lehet, hogy egy kicsit több leszek kilóban, hiszen az izom mindig több” — mondta lelkesen.

A gyors fogyás utáni izmosodás számára nemcsak esztétikai kérdés, hanem az erőnlét és az egészség megőrzése miatt is fontos. Követőinek is azt üzeni, hogy a változás kulcsa a kitartás és a tudatosság.

Nem kényszer, hanem életmód

Kulcsár Edina szerint a mozgás és az egészséges élet nem büntetés vagy kötelező feladat, hanem a mindennapok természetes része. A életmódváltás négy gyermek után különösen nagy kihívás lehet, mégis sikerült visszatérnie a rendszeres edzéshez.

Az édesanya számára az is fontos, hogy példát mutasson gyermekeinek. Úgy véli, a sport nemcsak a testet formálja, hanem mentálisan is feltölt, és segít megőrizni az egyensúlyt a mindennapokban.

Kulcsár Edina már fiatalon, a szépségversenyek idején is odafigyelt az alakjára, így számára az aktív életmód mindig is alap volt. Most, négy gyermek után, még tudatosabban építi fel a formáját.

Most jött el az idő a változásra

A modell szerint a tavasz és különösen a május kulcsfontosságú időszak azok számára, akik szeretnének formába lendülni a nyárra. Arra biztat mindenkit, hogy ne halogassa tovább a kezdést.

„Ha eddig nem adtátok meg magatoknak az esélyt, akkor ez a legmegfelelőbb időpont arra, hogy elkezdjétek a változást” — üzente követőinek.