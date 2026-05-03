Kulcsár Edina újabb esküvőre készül? – őszintén vallott terveiről

Kulcsár Edina Instagramon válaszolt a rajongók kérdéseire, és tisztázta, hogy férjével szeretnék bepótolni az elmaradt nagy ünneplést. Kulcsár Edina és G.w.M közötti korábbi ceremónia szűk körű volt, ezért most egy teljesebb esküvőre készülnek.
Kulcsár Edina templomi esküvőt szeretne
Edina elmondta, hogy minél hamarabb szeretnék megtartani az esküvőt, mert számukra a templomi szertartás különösen fontos. Úgy fogalmazott, nem a lagzit várják leginkább, hanem azt, hogy Isten előtt mondják ki az igent.
A pár idén kezdheti el a szervezést, bár Edina bevallotta, egyelőre nem tudja, hol fogjanak hozzá. Követőitől is szívesen fogad tippeket az esküvő előkészítéséhez.
A családi élet is nagy szervezést igényel
Kulcsár Edina és G.w.M hat gyermeket nevelnek mozaikcsaládban. Edina ezért tudatosan figyel arra, hogy minden gyermekével külön is töltsön minőségi időt.
A család életéről és az esküvői tervekről a BORS oldalán olvashat.
Ez is érdekelheti:
Radics Gigi kislánya ezt kérdezte, amikor megtudta, hogy anyukája sztár
Radics Gigi kislánya már tudja, hogy édesanyját rengetegen ismerik az országban. A Radics Gigi családjában történt aranyos pillanat akkor jött el, amikor Bella Szófia megkérdezte: mit jelent az, hogy valaki sztár?
Kulcsár Edina elárulta a titkát: így nevel hat gyereket egyszerre
A nagycsaládos mindennapok komoly kihívásokat tartogatnak a szülők számára. Kulcsár Edina most egy tudatos döntéssel mutatta meg, hogyan lehet hat gyerek mellett is minőségi időt biztosítani mindegyikük számára.