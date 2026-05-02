Kulcsár Edina elárulta a titkát: így nevel hat gyereket egyszerre

Kulcsár Edina minden gyermekének külön figyelmet szeretne adni. A népszerű sztáranyuka szerint egy nagy családban ez nemcsak fontos, hanem elengedhetetlen is, ha valóban minőségi időt szeretne tölteni a gyerekeivel – írja a Bors.

Kulcsár Edina és férje

Fotó: Bánkúti Sándor

Kulcsár Edina és férje, G.w.M összesen hat gyermeket nevelnek mozaikcsaládban. Két közös gyermekük, Amara és Dion mellett mindkettejük korábbi kapcsolatából született gyerekek is velük élnek, így a mindennapjaik komoly szervezést igényelnek.

Csodálatos dolog, hogy ennyi gyermekem van, de bizonyos szempontból kihívás is. Nagyon tudatosan oda kell figyeljek, hogy mindegyikkel minőségi időt töltsek. Korábban megfogadtam, hogy minden gyermekemet elfogom vinni külön-külön programra, ahol kettesben tudok velük lenni, és ahol nincsen másik tesó, aki elterelhetné a figyelmem

– fogalmazott Kulcsár Edina.

Elsőként kislányával, Amarával indult el egy közös programra. Egy számára is különleges helyet választott, amely saját gyerekkorához kötődik: a Gellérthegyi csúszdapark területét. Ez a hely nemcsak a közös élmények miatt fontos, hanem azért is, mert személyes emlékeket idéz fel benne.

Kulcsár Edina szerint ez a módszer segít abban, hogy minden gyermeke megkapja azt a figyelmet, amelyre szüksége van, még egy nagy családban is. Erről további részleteket a Bors oldalán olvashat.

