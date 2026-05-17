Kunu Márió és Kávétejszín kapcsolata olyan fordulatot vett, amire senki sem számított

Kunu Márió magánélete az utóbbi hónapokban szinte folyamatosan címlapokra kerül. A rapper ezúttal egy olyan videóval robbantotta fel a közösségi médiát, amelyen egy hajnalig tartó buliban látható korábbi párjával, Czakó Emíliával – írja a Bors.

Fotó:Instagram

A felvételen a modell váratlanul szájon csókolja az előadót, aki láthatóan egyáltalán nem tiltakozik a közeledés ellen. A jelenet pillanatok alatt körbejárta az internetet, hiszen sokan biztosra vették, hogy kapcsolatuknak már végleg vége.

Pedig alig néhány hete még arról szóltak a hírek, hogy Kunu Márió szakítás után teljesen lezárta ezt a kapcsolatot. A rapper korábban nyíltan beszélt arról, hogy Emíliát túl éretlennek tartja egy komoly kapcsolathoz, és a folyamatos féltékenység teljesen felőrölte őket.

Se veled, se nélküled kapcsolat lett belőle

A „Kimaradás” és a „Rajosan” előadója mögött rendkívül viharos időszak áll. Kunu Márió 11 év házasság után vált el feleségétől, majd nem sokkal később már Emília oldalán tűnt fel.

Kapcsolatuk azonban soha nem volt kiegyensúlyozott. Hol szakítottak, hol újra egymásra találtak, miközben a rapper pörgős életmódja és az éjszakai bulik állandó konfliktusforrást jelentettek közöttük.

Korábban maga az előadó jelentette ki:

„Szakítottunk Emíliával, ezúttal végleg. Engem nagyon megviselt az, ami köztünk történt...”

A mostani csókvideó után azonban sokan úgy érzik, hogy a történet még messze nem ért véget.

A rajongók már a kisfiát féltik

A rapper korábban arról is beszélt, hogy szeretne olyan társat találni maga mellé, aki elfogadja az életvitelét, és tiszta szívből szereti kisfiát, Nátánt.

A kommentelők egy része azonban attól tart, hogy Kunu Márió folyamatosan változó kapcsolatai rossz hatással lehetnek a gyermekére. Többen is azt írják, hogy az előadó szerelmi élete mára teljesen kiszámíthatatlanná vált.

Közben Márió azt ígérte, hogy az új albumára és a turnéra koncentrál majd, de a mostani felvétel alapján úgy tűnik, az érzelmek ismét felülírták az elhatározásait.