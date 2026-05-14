Kunu Márió új dala kiverte a biztosítékot: ezt már a rajongók sem hagyták szó nélkül

2026 májusában ismét Kunu Márió került a figyelem középpontjába, miután új dala a vártnál jóval keményebb fogadtatást kapott az interneten.
Keményen nekimentek Kunu Máriónak
Kunu Márió és Ferike közös produkciójaként megjelent Baby dobd le több rajongó szerint nem hozza azt a szintet, amit a korábbi siker, a Kimaradás után vártak. A kommentelők főként a hibás szájszinkront, a pontatlannak tartott feliratot és az összecsapottnak érzett klipet kifogásolják.
Töröld le Márió!
– írta határozottan egy kommentelő.
Képes még fordítani az énekes?
A felháborodás azért is kapott nagy visszhangot, mert az énekes neve az elmúlt napokban már egy botrányos fellépés miatt is beszédtéma lett. A közösségi médiában terjedő felvételek után sokan aggódni kezdtek érte, most pedig újabb csalódott kommentek árasztották el az oldalakat. A rajongók egy része szerint Kunu Máriónak sürgősen össze kell szednie magát, ha nem akarja, hogy a közönség végleg elforduljon tőle.
Márió botrányairól és az új dal visszhangjáról a BORS oldalán olvashat bővebben.
