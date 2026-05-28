Teljesen megszakadt a kapcsolat? Lovász László durva vallomást tett Bochkorról

Lovász László a távozása után most arról beszélt, hogy azóta egyszer sem hallgatta meg a Bochkor című műsort, és Bochkor Gáborral sem beszélt. A rádiós azt is elmondta, nem tudja, utódja, Risztov Éva hogyan teljesít a csapatban, azt viszont érzi, hogy a hallgatók közül sokan hiányolják – írja a Bors.

Lovász László elárulta, hónapok óta nem beszélt Bochkor Gáborral a távozása óta

Lovász László őszintén beszélt a rádiós szakításról

Szerinte nap mint nap megállítják az utcán, és elmondják neki, mennyire szerették a műsorban. A visszajelzések jólesnek neki, de továbbra is úgy gondolja, helyes döntést hozott, amikor otthagyta a Retro Rádió reggeli műsorát.

Lovász László korábban arról is beszélt, hogy már tavaly megfogalmazódott benne a távozás gondolata. Nem szívesen kelt már hajnalban, más életre vágyott, és úgy érezte, öt és fél év után nem értékelik eléggé a munkáját Bochkor Gábor mellett.

A döntés ennek ellenére nem volt könnyű számára. Mint mondta, valamit lezárni mindig nehezebb, mint valami újba kezdeni, de alaposan átgondolta, mit nyer és mit veszít a távozással.

