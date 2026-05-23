Mandula Ádám exe kitálalt – újabb botrány robbant ki

A korábbi párkapcsolati konfliktusok után Mandula Ádám exe, Alexa arról beszélt, hogy egy szakításuk idején eljegyezték, ami miatt Mandula Ádám állítólag kiakadt.
Az exem kiakadt azon, hogy amikor éppenséggel szakítottunk, valaki eljegyzési gyűrűt húzott az ujjamra. Szerintem ez még mindig jobb, mint amit ő csinált, hogy más nőt húzott magára
- fogalmazott Alexa TikTok videójában.
A kapcsolatuk korábban is többször megszakadt, majd újraindult, miközben a közösségi médiában rendszeresen egymásnak üzentek. A botrány tovább fokozódott, amikor Mandula Ádám korábban arról beszélt, hogy nem biztos benne, ő a születendő gyermek édesapja.
Alexa ezekre a kijelentésekre is reagált, és hangsúlyozta, hogy nem csalta meg párját.
Mandula Ádám állítja, nem okozott traumát a kisfiának
Hónapokkal a botrány után újra megszólalt a rapper egy TikTok-live-ban, ahol reagált a kisfiával kapcsolatos vádakra is. Mandula Ádám most először beszélt hosszan arról, mi történt valójában, hogyan élte meg a támadásokat, és mennyit változott azóta.