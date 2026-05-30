Betelt a pohár! Káromkodva esett neki a kommentelőknek a Megasztár sztárja – videó

A Megasztár 5 egykori kedvence ma már Kanadában él családjával, bokszedzőként dolgozik, emellett pedig jelentős követőtábort épített ki a TikTokon. Néhány videójában azonban angolul szólalt meg, ami több magyar kommentelőnél is kiverte a biztosítékot. A helyzet akkor fajult el igazán, amikor valaki a videója alatt azt kérdezte tőle: „Már nem tudsz magyarul?” Ez volt az a pont, amikor Lakatos Yvette-nél elszakadt a cérna, írja a borsonline.hu.

Lakatos Yvette, a Megasztár 5 felfedezettje káromkodva osztotta ki a kritikusait

Magyarázkodásba kezdett a Megasztár korábbi versenyzője

Az énekesnő hosszasan mesélt a múltjáról, és elárulta, hogy mindössze ötéves volt, amikor családjával Kanadába költözött. Elmondása szerint ott nőtt fel, angol nyelvi környezetben, ezért a magyar nyelvet sosem használta olyan szinten, mint az angolt.

Később ugyan visszaköltöztek Magyarországra, ahol a Megasztárban is szerepelt, de 2019-ben ismét Kanadába mentek, és azóta is ott él.

Kanadában élek! Az életem 95 százalékában angolul beszélek

– fakadt ki a videóban.

Csak a szüleivel és a húgával beszél magyarul

A sztár arra is kitért, hogy férje nem beszél magyarul, ezért otthon is főként angolul kommunikálnak, gyermekével szintén ezen a nyelven beszél. Hozzátette: csak a szüleivel és a húgával használja rendszeresen a magyar nyelvet.

A videó végére teljesen elvesztette a türelmét, és trágár szavakkal üzent a kritikusainak, egyértelművé téve, hogy senkinek sem tartozik magyarázattal azért, mert időnként angolul szólal meg a közösségi oldalain.

Kanadában élek b*szódj meg! 95%-ban az életemben angolul beszélek. Úgyhogy az én k*rva anyámat, mert nekem jobban esik néha angolul beszélni. Ha magyarul akarok mondani valamit, akkor magyarul fogom mondani, előfordult már. Ha angolul, akkor pedig angolul!”

– fakadt ki a tehetségkutató korábbi versenyzője.

Lakatos Yvette szerint természetes, hogy az a nyelv áll hozzá közelebb, amelyet egész életében többet használt. A videója alatt azóta is parázs vita zajlik: míg egyesek támogatják az énekesnőt, mások továbbra sem értik, miért kommunikál gyakran angolul a magyar követőivel.