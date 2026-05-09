Egyre súlyosabbnak tűnik a konfliktus Mészáros Árpád Zsolt és fia, Bende között. A fiatal influenszer és médiaszereplő most először mesélt részletesebben arról, mi zajlik a háttérben, és állítása szerint kapcsolatuk már rég nem pusztán családi nézeteltérés. Elmondása alapján olyan mondatok és helyzetek is előfordultak, amelyek számára kifejezetten félelmetesek voltak.
Bende szerint az évek alatt teljesen megromlott köztük a viszony, és ma már szinte lehetetlen nyugodtan kommunikálniuk egymással. Úgy érzi, édesapja sokszor próbálta irányítani és kontrollálni őt, miközben ő saját életet és önálló utat szeretett volna kialakítani. A konfliktus odáig fajult, hogy a fiatal celeb szerint fenyegető kijelentések is elhangzottak, ami végleg megmérgezte a kapcsolatukat – írja a Bors.
Mészáros Árpád Zsolt nem a valós arcát mutatja kifelé
A nyilatkozat azért is kavart nagy visszhangot, mert kívülről sokáig harmonikusnak tűnt a kapcsolatuk. Bende azonban azt állítja, apja nyilvánosság előtt mutatott képe távol áll a valóságtól. A fiú hosszú ideje hordoz magában sérelmeket, és most jutott el arra a pontra, hogy nyíltan beszéljen ezekről.
A fiatalember azt is hangsúlyozta, hogy nem a botránykeltés a célja, egyszerűen szeretné lezárni a múlt fájdalmas időszakait. Ugyanakkor szavaiból egyértelműen kiderül: jelenleg nagyon távol állnak attól, hogy rendeződjön a kapcsolat közte és színész-énekes édesapja között. A családi dráma így újabb fejezetéhez érkezett, amely valószínűleg még sokáig beszédtéma marad.