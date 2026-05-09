Egyre súlyosabbnak tűnik a konfliktus Mészáros Árpád Zsolt és fia, Bende között. A fiatal influenszer és médiaszereplő most először mesélt részletesebben arról, mi zajlik a háttérben, és állítása szerint kapcsolatuk már rég nem pusztán családi nézeteltérés. Elmondása alapján olyan mondatok és helyzetek is előfordultak, amelyek számára kifejezetten félelmetesek voltak.

Mészáros Árpád Zsolt legidősebb fia, Bende kitálalt az ismert színészről

Bende szerint az évek alatt teljesen megromlott köztük a viszony, és ma már szinte lehetetlen nyugodtan kommunikálniuk egymással. Úgy érzi, édesapja sokszor próbálta irányítani és kontrollálni őt, miközben ő saját életet és önálló utat szeretett volna kialakítani. A konfliktus odáig fajult, hogy a fiatal celeb szerint fenyegető kijelentések is elhangzottak, ami végleg megmérgezte a kapcsolatukat – írja a Bors.

Mészáros Árpád Zsolt nem a valós arcát mutatja kifelé

A nyilatkozat azért is kavart nagy visszhangot, mert kívülről sokáig harmonikusnak tűnt a kapcsolatuk. Bende azonban azt állítja, apja nyilvánosság előtt mutatott képe távol áll a valóságtól. A fiú hosszú ideje hordoz magában sérelmeket, és most jutott el arra a pontra, hogy nyíltan beszéljen ezekről.

Mészáros Árpád Zsolt nincs jóban legidősebb fiával

A fiatalember azt is hangsúlyozta, hogy nem a botránykeltés a célja, egyszerűen szeretné lezárni a múlt fájdalmas időszakait. Ugyanakkor szavaiból egyértelműen kiderül: jelenleg nagyon távol állnak attól, hogy rendeződjön a kapcsolat közte és színész-énekes édesapja között. A családi dráma így újabb fejezetéhez érkezett, amely valószínűleg még sokáig beszédtéma marad.