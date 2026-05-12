Szakítás és családi dráma: megtörte a csendet Mészáros Bende

Megtörte a csendet Mészáros Bende: az influenszer először beszélt részletesen arról, milyen nehéz időszakon megy keresztül Zsigmond Angival való szakítása után. A fiatal tartalomgyártó szerint nemcsak a kapcsolatuk válsága, hanem a családi problémák is komoly terhet jelentettek számára az elmúlt hetekben – írja a Bors.

Mészáros Bende őszintén vallott arról, hogyan élte meg a szakítást, és arról is beszélt, hogy a magánéleti nehézségeket tovább súlyosbította az apjával kialakult konfliktusa. A fiatal influenszer elárulta: a családi helyzet miatt végül ott kellett hagynia azt az éttermet is, amelyet korábban felújított és vezetett. A nyilvánosságot leginkább foglalkoztató kérdésre, a szakításra is kitért: elmondása szerint túl sok megoldatlan probléma nehezedett rájuk, amit egy idő után már nem tudtak együtt kezelni.

A másik felem elment mellőlem! Kicsit üresnek meg furán érzem magam

– mondta az influenszer, aki jelenleg egy Andrássy úti halas étteremben dolgozik üzletvezetőként. Bende a munkája mellett futással, edzéssel és zenéléssel próbálja lekötni magát. Saját bevallása szerint új dalokon dolgozik, amelyek részben a családi konfliktusairól és a gyerekkoráról szólnak.

A szakítás ellenére Zsigmond Angival továbbra is jó kapcsolatot ápolnak. Bende operatőrként segített Angi egyik klipjének elkészítésében is, és azt mondta, a jövőben is számíthatnak egymásra. A fiatal influenszer azt sem zárta ki, hogy egyszer újra egymásra találhatnak, de most mindkettőjüknek időre van szüksége, hogy rendezzék az életüket.