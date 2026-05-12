Mihályfi Luca megszólalt a botrányt kavaró cérnatangáról

Mihályfi Luca ismét a figyelem középpontjába került egy merész fellépőszettje miatt. Az énekesnő ezúttal egy videóban beszélt arról, miért fontos számára a cérnatanga és a kétezres évek divatját idéző stílus, amelyet tudatosan épít be a megjelenéseibe – tájékoztat a Bors.

Mihályfi Luca az utóbbi időben több kritikát is kapott extravagáns öltözékei miatt, különösen egy XVIII. kerületi fellépése után, ahol sokak szerint túl kihívó ruhában állt színpadra. Az énekesnő azonban továbbra is kitart saját stílusa mellett, és legfrissebb videójában részletesen megmutatta követőinek, hogyan állítja össze koncertszettjeit.

A videóban egy különleges felsőt is bemutatott, amelyet motoros kesztyűkből alakítottak át, valamint elárulta, hogy kifejezetten kedveli a ’90-es és 2000-es évek divatját idéző elemeket. Elmondása szerint a kilátszó bugyipánt nála tudatos stíluselem, amely régóta része a megjelenésének.

Hegyes Berci támogatja Mihályfi Luca merész stílusát

Párja, Hegyes Berci nyilvánosan is támogatásáról biztosította az énekesnőt, és megosztotta Luca bejegyzését a közösségi oldalán. Mihályfi Luca szerint a fellépőruhák az önkifejezés részét jelentik számára, és nem szeretne kompromisszumot kötni a saját ízlésével kapcsolatban.