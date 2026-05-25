Szexuális szolgáltatás és felháborító kijelentések – újabb botrány Mihályfi Luca körül

2026 májusában hívta fel követői figyelmét Mihályfi Luca arra, hogy egy TikTok-oldal az ő nevét és fotóit használva próbál megtévesztő, obszcén tartalmakkal figyelmet szerezni. A fiatal énekesnő közösségi oldalán jelezte a visszaélést: nem róla van szó, és arra kérte rajongóit, hogy jelentsék a kamu profilt.

Mihályfi Luca

Visszaéltek Mihályfi Luca nevével

A beszámoló szerint az álprofil Luca fotóit használta, miközben durva, szexuális utalásokat tartalmazó szövegeket tett közzé. Ez már az énekesnőnél is átlépte a határt, ezért úgy döntött, nyilvánosan figyelmezteti a követőit.

Srácok, írjatok, benne vagyok többes szexbe is

– írta kamu oldal, az egyik videó alatt.

Luca konkrétan megosztotta a kamu oldal nevét is, és arra kérte rajongóit, hogy jelentsék a profilt TikTokon.

Hegyes Bercivel boldog párkapcsolatban él

Az eset azért is lehet különösen kellemetlen Luca számára, mert jelenleg boldog kapcsolatban él Hegyes Bercivel. A páros a Dancing with the Stars alatt került közelebb egymáshoz, azóta pedig több közös pillanatot is megosztottak a nyilvánossággal.

Mihályfi Luca nevének tisztességtelen felhasználásáról