Durva pornóbotrány: Molnár Anikó brutális üzenetet küldött a támadóinak – videókkal

Molnár Anikó régóta nyíltan beszél az életéről, és sosem titkolta, hogy az OnlyFans-platformon is aktív. A döntése miatt azonban rendszeresen célkeresztbe kerül az internetes kommentelők körében, hívta fel a figyelmet a Bors.

Molnár Anikó nem érti, miért kritizálják az OnlyFans-es tartalmai miatt

Molnár Anikó nem bírta tovább, nyilvánosan reagált

A televíziós személyiség szerint sokan úgy kritizálják őt, hogy közben hasonló tartalmakat fogyasztanak a mindennapokban. A celeb több videóban reagált a támadásokra, és nem fogta vissza magát.

Tisztázzunk már valamit, jó? Nem én vagyok az, aki feltalálta a spanyolviaszt, tehát nem én vagyok az első és egyetlen a világon, aki ezt a munkát választotta, illetve csinálja

– jelentette ki.

A folytatásban azt is megkérdezte a kritikusoktól, hogy valóban azzal töltik-e az idejüket, hogy hasonló tartalomkészítők oldalait keresik fel és sértő üzeneteket írnak nekik.

Kíméletlenül odaszúrt a kommentelőknek

Molnár Anikó szerint a legélesebb kritikákat sokszor éppen azok fogalmazzák meg, akik valójában rendszeresen fogyasztanak ilyen típusú tartalmakat.

Biztos vagyok benne, hogy akik ezt írogatják, azok naponta 24 órából 26-ot töltenének ilyen tartalmú filmek nézésével, hogyha lenne rá ennyi idejük

– fogalmazott.

A televíziós személyiség szerint teljesen felesleges úgy tenni, mintha az ilyen tartalmak nem lennének jelen a világban.

Pont olyan, mint a többi felnőttfilmes

Nem tervezi, hogy változtat az életén

Molnár Anikó korábban többször elmondta, hogy tudatos döntést hozott, amikor belevágott az online tartalomkészítésbe. Azt sem titkolta, hogy a bevételek egy része a családja támogatását szolgálja. Úgy tűnik, a jövőben sem kíván változtatni a döntésén, és a kritikák sem tántorítják el attól, hogy folytassa azt, amibe évekkel ezelőtt belevágott.